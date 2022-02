[Vidéo] Tuto Express : téléchargez les vidéos Netflix et Disney+

Saviez-vous qu’il est possible de télécharger les films et séries de Netflix ou Disney+ pour les regarder hors ligne ou économiser son forfait Internet ?

Vous ne savez pas quoi faire dans le train, en attendant la fin du cours de piscine de la petite dernière, dans un hall d’aéroport ? Toutes les occasions sont bonnes pour se mater un petit épisode de la série du moment sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Le problème c’est que vous n’avez peut-être pas la possibilité d’être connecté en permanence. Dans les transports (train, RER, métro, voiture) ce n’est pas évident de choper Internet en continu et dans l’avion, c’est impossible à moins de voler sur une compagnie qui propose une connexion. N’oublions pas non plus que la vidéo est très consommatrice de données. Même sur un smartphone ou une tablette, un film de deux heures représente 850 Mo et un épisode d’une série de 20 minutes « pèse » 120 Mo. Sur un petit forfait, cela compte énormément…et même sur un gros forfait d’ailleurs.

Vos films/séries en toutes circonstances…sans pomper sur le forfait !

La solution consiste alors à télécharger votre contenu à l’avance, chez vous en WiFi et d’en profiter hors ligne lorsque vous êtes à l’extérieur. C’est possible sur tout le catalogue Disney+ et sur la plupart des films et séries de Netflix. Pas de problème de stabilité de connexion et pas de forfait à la rue la première semaine du mois ! Il est bien sûr impossible de transférer ces fichiers sur un autre support puisqu’ils seront signés avec des DRM adossés à votre compte. Si vous ne payez plus Netflix, vous ne pourrez pas non plus accéder à ces téléchargements. Autre restriction : le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez télécharger du contenu. Sur Netflix vous êtes limité à un appareil avec le forfait Essentiel (formule SD avec un écran) à 8,99 €, puis 2 et 4 appareils pour les forfaits Standard et Premium. Pour passer d’un appareil à l’autre, il suffit de supprimer les téléchargements. Notez aussi qu’en téléchargeant du contenu, vous récupérez aussi les doublages et les sous-titres…

Netflix et sa fonction Téléchargements personnalisés

Sur Netflix, il est même possible d’activer l’option des Téléchargements personnalisés. L’application va télécharger une sélection de titres pour que vous ayez toujours quelque chose à regarder. Il suffit d’allouer un nombre de gigaoctets et Netflix qui sélectionnera la suite des séries que vous regardez actuellement ou des films en lien avec vos goûts ou vos habitudes de visionnage… Notez que 3 Go représentent 12 heures de contenu par exemple. Vous disposez même d’une barre permettant de voir combien il vous reste d’espace de stockage disponible sur votre appareil. Vous pouvez donc faire votre petit marché ou laisser faire Netflix…