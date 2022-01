[Vidéo] Tuto Express Android : un YouTube Premium gratuit et sans pub

Trop de pubs sur YouTube ? Vous n’en pouvez plus ? Passez à YouTube Vanced : une application gratuite qui retire TOUTES les pubs et vous ajoute en prime YouTube Music ! Profitez de vos playlists avec l’écran éteint…

Dans notre dernière vidéo, nous avions vu comment supprimer toute la publicité sur votre navigateur et sur vos applis Android. Le seul problème restait YouTube puisque AdAway ne fonctionne pas avec l’application vidéo de Google. Pour cela nous vous présentons ici YouTube Vanced, une appli alternative qui permet non seulement de virer toutes ces vilaines publicités, mais aussi de profiter de YouTube Music ! Bref, une sorte de YouTube Premium sans avoir à payer les 11,99 € par mois ! Pour en profiter, il faudra juste installer l’application avec un fichier APK, mais attention il faudra la télécharger uniquement sur le site officiel pour éviter les malwares. Le plus beau c’est qu’avec YouTube Vance vous avez la possibilité de récupérer votre compte Google sur l’application : vous pourrez retrouver vos abonnements, vos notifications, votre historique, vos préférences, vos recommandations, etc.

Il n’y a donc que des avantages à passer à YouTube Vanced !

Les fonctionnalités de YouTube Vanced

Un bloqueur de publicités vidéo

La possibilité de lire les vidéos en arrière-plan, écran éteint (ou en picture-in-picture)

Grâce à microG vous pouvez importer votre compte Google pour récupérer vos chaînes préférées et votre historique

Le YouTube Vanced Manager propose aussi le navigateur Brave sans publicités et anti-tracking

Un dark mode permettant d’économiser la batterie sur les écrans OLED

La possibilité de changer la définition maximale des vidéos et de forcer certains codecs

Des commandes « par glissement » pour contrôler la luminosité et le volume comme dans VLC Media Player

Mais pourquoi en parler ? Vous allez perdre de l’argent !

Il est vrai que nous avons une chaîne YouTube et que si nos lecteurs utilisent YouTube Vanced nous allons forcément perdre de l’argent. Mais en tant qu’utilisateur de YouTube nous sommes absolument atterrés du nombre grandissant de publicités qui polluent cette plate-forme. La censure est aussi un problème sur YouTube et si nous pouvons, à notre niveau, contribuer à fermer le robinet du pognon, nous en serions ravis…