NewPipe : l’alternative à YouTube gratuite et sans pub

Depuis quelques années, YouTube a un peu trop forcé sur la présence de publicité sur les vidéos qu’il diffuse. Il faut dire que cela permet au bébé de Google d’engranger des revenus absolument colossaux. C’est génial pour les Américains mais un peu difficile à vivre pour les visiteurs qui ont un peu l’impression de regarder finalement TF1. Vous pouvez bien sûr vous éviter le désagrément en vous abonnant à YouTube Premium contre quelques euros mais il y a bien une chose contre laquelle vous ne pourrez pas vous défendre : l’analyse de vos visionnages par Google. Comme on n’aime pas trop être traqué, on vous propose aujourd’hui un petit tuto pour installer NewPipe, alternative gratuite à l’ogre au carré rouge.

NewPipe : pas de pub dans les tuyaux

Il y a quelques mois, on vous vantait les avantages de YouTube Vanced mais le programme a été pris par la patrouille de Google qui vient de réussir à l’interdire. Comme le programme ne sera plus mis à jour, il risque ainsi de donner lieu à des failles de sécurité. L’heure est donc venue de trouver une alternative et celle-ci s’appelle NewPipe !

Dans son fonctionnement, elle se rapproche de YouTube Premium. Son plus gros avantage est bien sûr que les publicités disparaissent des vidéos et vous pourrez profiter des visionnages sans être pollué par ces réclames intempestives. Vous pourrez vous abonner aux comptes que vous voulez suivre sans avoir besoin de compte Gmail. Il existe également dans les options un moyen de transférer les données de votre compte YouTube officiel. Par contre, poster un commentaire sur les vidéos n’est ainsi pas possible, même si vous pouvez tout de même lire ceux des autres. Autre possibilité intéressante, vous pouvez télécharger directement dans l’application les vidéos dans plusieurs qualités MPEG-4 disponibles et les sauvegarder sur le disque dur de votre téléphone. Vous pouvez faire de même juste pour l’audio (en .m4a) ou les sous-titres (en .srt).

La possibilité de faire flotter la vidéo pour pouvoir la lire pendant que vous faites autre chose sur votre smartphone existe mais, lors de notre test sur Pixel3, elle rendait alors inopérant le tactile de l’écran. Vous pouvez néanmoins lire l’audio des vidéos même quand l’écran est verrouillé. De quoi vous faire plaisir pour la musique sans vider votre batterie.

Lecture à suivre

Comme vous vous en doutez, vous ne trouverez pas NewPipe en accès libre sur le Play Store, Google n’aimant pas spécialement les applications qui lui font perdre de l’argent. Il faudra donc vous rendre soit sur le site officiel de l’app alternative, soit sur un store parallèle comme F-droid.

Cliquez tout d’abord sur la case qui permet de télécharger l’appli sur votre téléphone. Si c’est la première fois que vous le faites pour une application provenant hors des frontières du Play Store, une fenêtre s’ouvrira pour vous avertir du risque encouru. Il faudra ainsi que vous ouvriez les droits à ce genre de téléchargement sur votre appareil. Ceci fait, autorisez la source, récupérez le fichier et installez-le ensuite. Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous confirmant le succès de l’opération et le tour sera joué.

Voilà, à vous les fonctionnalités de YouTube Premium gratuites pour vous ! Si cela vous facilitera fortement les visionnages, n’oubliez pas toutefois que certains comptes ne vivent justement que de la publicité qui les aide dans leur vie professionnelle. Si vous voulez vraiment soutenir ceux que vous appréciez, n’hésitez pas à aller faire un tour sur l’appli officiel pour leur mettre un « J’aime » et forcez-vous à regarder une publicité par-ci, par-là.

Un petit geste pour l’Homme, mais un grand pas pour la créativité.