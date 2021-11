[Vidéo] Tuto Express : améliorez vos jeux 3D sous Android

Les jeux 3D sous Android sont de plus en plus beaux à mesure que la puissance des puces va crescendo. Mais il est possible d’avoir un rendu encore meilleur avec l’anti-aliasing natif d’OpenGL ES 2.0. Or cette fonctionnalité est cachée…

La librairie OpenGL ES 2.0 est utilisée pour la plupart des jeux 3D pour Android. Et même si certains titres proposent un anti-aliasing dans les menus pour améliorer les graphismes, le MSAA 4x (Multi Sample Antia-Aliasing) est une bien meilleure option. Le problème c’est que cette dernière est gourmande en ressource et donc, en énergie. Cette option est donc cachée dans les Options pour développeurs. Mais qu’est-ce que cet anti-aliasing, ou « anticrénelage » en français ?

Anti-aliasing ?

Les éléments dessinés dans les jeux (sprite 2D ou polygone 3D) sont constitués de pixels carrés ou rectangulaires. Il est donc normal de voir un « crénelage » dans une ligne courbe ou oblique. L’anti-aliasing va faire en sorte d’estomper ces angles disgracieux en ajoutant des pixels « tampons ». Ces derniers prendront des teintes les rendant plus ou moins transparents par rapport aux autres éléments. L’anticrénelage va donc adoucir cet effet de « marches d’escalier ». L’activation du MSAA 4x décrite dans la vidéo fonctionnera mieux sur les appareils haut de gamme puisqu’il faudra un peu plus de traitement mathématiques pour « lisser » les arrêtes des polygones. Avec un SoC d’entrée de gamme, vous risquez d’avoir des ralentissements. Attention aussi à la chauffe et à la consommation énergétique ! Notez enfin qu’il y a anti-aliasing et anti-aliasing : le MSAA 4x est un des plus puissants, vous risquez d’être agréablement surpris…

