Un iPhone qui ne s’allume plus ? Que faire ?

Pourquoi mon iPhone ne s’allume pas ? Cela peut venir d’un problème lors d’une mise à jour d’iOS. Si votre iPhone ne charge plus, qu’il ne veut pas s’allumer, il faudra sans doute réinitialiser cet appareil bloqué. Le problème peut aussi venir d’une batterie complètement déchargée, mais si après l’avoir branché pendant plus de 2 heures, l’iPhone refuse de revenir à la normale, le mal est plus profond et il faudra lancer un processus de redémarrage ou de récupération. Voyons comment faire…

Comment réparer un iPhone qui ne s’allume plus ?

1/ Forcer l’iPhone mort à redémarrer

Pour faire redémarrer votre iPhone X, 11, 12, 13 et 14, il faudra maintenir l’un des boutons de volume et le bouton latéral enfoncés jusqu’à ce que le curseur Éteindre apparaisse. Faites glisser le curseur, puis patientez 30 secondes le temps que votre appareil s’éteigne. Pour le rallumer, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo à la pomme apparaisse. Cette solution est la plus simple pour « réveiller » un iPhone, mais elle ne fonctionne pas à tous les coups malheureusement…

2/ Récupérer l’iPhone bloqué avec Reiboot

Pour les cas plus compliqués, le logiciel Tenorshare ReiBoot peut débloquer la situation. Commencez par installer logiciel (Le téléchargement est gratuit) et connectez votre iPhone à l’ordinateur avec son câble. Cliquez sur Réparation Standard puis sur Réparer maintenant. Reiboot va alors analyser l’appareil et chercher la meilleure solution de redémarrage. Au bout du processus, votre iPhone redémarrera normalement et contrairement aux autres solutions citées ici, vous ne perdrez pas vos données.

3/ Réinitialiser l’iPhone bloqué avec iTunes ou iCloud

Sans Reiboot, vous pouvez tenter une réinitialisation avec iTunes ou iCloud. Lancez iTunes et passez en mode récupération et cliquez sur Restaurer. Bien sûr, cette opération va réinitialiser votre iPhone et vous perdrez vos données sauf si vous avez fait une sauvegarde récemment). Vous pouvez aussi vous connecter sur iCloud.com. Allez dans Tous les appareils, sélectionnez votre iPhone et cliquez sur Effacer le contenu de votre appareil et son mot de passe. Vous pourrez alors Restaurer l’appareil à partir d’une sauvegarde ou Configurer comme nouveau. Dans ce dernier cas, vous perdrez vos données.

Conclusion

Lorsque votre appareil sous iOS refuse de démarrer, il n’y a que deux solutions : tenter de débloquer l’iPhone avec iTunes ou iCloud avec le risque de perdre vos données, ou faire confiance à Tenorshare Reiboot. Ce logiciel va analyser le problème de votre appareil et débloquer l’appareil pour que vous puissiez accéder à l’écran d’accueil. Reiboot propose aussi d’autres outils comme la récupération de données, la correction des messages d’erreur iTunes ou la restauration d’un iPhone apparemment « cassé »…