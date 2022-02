Tuto Express : la Gomme Magique du Pixel 6 pour des photos parfaites

>> Cliquez pour vous abonner à la chaîne YouTube AndroidMTV et découvrez pleins d’autres tutoriels !

Vous êtes un photographe en herbe et vous cherchez toujours le meilleur cadrage, le meilleur angle, la meilleure lumière ? Mais s’il y a bien un truc que vous ne contrôlez pas, ce sont les aléas de la vraie vie. Celle en dehors d’Instagram et de son univers bien rangé. Entre les passants, les panneaux de signalisation, les voitures, les poteaux, les grillages ou les panneaux publicitaires, il n’est pas facile d’avoir une belle photo de ce monument historique, de cette montagne, cette rivière, cette église ou cette scène pittoresque avec un clone de Jean Lassalle qui tond un mouton sur les bords du lac Gentau.

Photoshop dans la poche en mode YOLO

Ça c’était avant. Alors bien sûr, les plus dégourdis pouvaient se servir de la fonctionnalité « tampon » de Photoshop, mais pour le commun des mortels, c’était mission impossible. Trop de contraintes et au final, cette poubelle dans le champ du Château d’Osaka, vous vous y êtes habitué à force de la regarder, non ? Avec les Pixel 6 et 6 Pro, vous allez pouvoir gommer du paysage les éléments indésirables de vos clichés. Plus fort, vous allez aussi pouvoir « gommer » des objets ou des gens sur des photos que vous n’avez pas capturées vous-même.

Avec la fonctionnalité Gomme magique, transformez-vous en Superman de la photo !

Mais comment ça marche ?

Au Moyen Âge, on aurait brûlé Google pour sorcellerie tellement le procédé est fou (on les aurait brûlés pour d’autres choses avant cela, mais quand même…). Il suffit d’aller dans l’application Google Photos, de sélectionner un cliché, de faire Modifier puis Outils et enfin Gomme magique. Passez enfin le doigt sur l’élément à supprimer ou entourez-le s’il est trop volumineux. Le résultat dépend de l’arrière-plan : sur du bitume ou un mur de briques c’est excellent. C’est un peu plus aléatoire avec un fond bigarré. Il est bien sûr possible de revenir en arrière et de recommencer pour tenter un nouvel essai avec l’IA. Vous le verrez dans notre vidéo, c’est très bien foutu et très intuitif…

Que sur les Pixel 6 ? Non !

Et il n’est pas nécessaire d’avoir un Pixel 6 ou 6 Pro pour en profiter. Il ne s’agit donc pas forcément de la nouvelle puce « maison » de Google, la très puissante Google Tensor. En installant la dernière version de Google Photos sur un Pixel 3 XL, 4, 4a, 4a 5G ou 5 ou 5a, vous pouvez aussi profiter de cette fonctionnalité. Plus fort, certains utilisateurs ont même pu l’utiliser sur des appareils « exotiques » comme sur certains OnePlus ou des Realme puissants. Tentez le coup !