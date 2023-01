The Last of Us : comment voir le premier épisode gratuitement sur YouTube

Vous voulez découvrir la série « The Last of Us » sans un abonnement à Prime Video ? C’est possible sur Youtube avec une astuce simple.

Édité en 2013 par Naughty Dog sur PlayStation 3, The Last of Us est un des plus grands jeux vidéo de l’histoire. Il a déjà trusté les prix à l’époque de sa sortie, notamment pour son scénario captivant. Il est depuis devenu un immanquable et a eu droit à des remakes HD sur PS4 et PS5. Cet incontournable propose une aventure incroyable dans un monde post-apocalyptique où la plupart de l’humanité a été décimée par une pandémie mortelle. On y incarne Joel, un survivant dur à cuire, qui doit escorter Ellie, une adolescente de 14 ans, à travers des États-Unis dévastés pour trouver un remède. Il est depuis cette année adapté en série et on vous explique comment regarder le premier épisode gratuitement.

The Last of Us fait un petit tour en Angleterre

En France, la série est disponible sur Amazon Prime Video. Mais peut-être n’êtes-vous pas encore abonné ou hésitez-vous à le faire juste pour regarder une série que vous n’apprécierez pas au final. C’est dommage d’autant qu’il est possible de profiter du service gratuitement pendant 30 jours (et même 90 jours sous certaines conditions). Mais si vous voulez regarder pour vous faire une opinion, sachez que le premier épisode est lui disponible gratuitement chez nos amis anglais de chez Sky TV. Il faudra le regarder en anglais avec des sous-titres anglais, mais la série n’est pas du genre bavarde. Le petit problème, c’est que la vidéo n’est disponible que si vous êtes connecté au Royaume-Uni, ce qui n’est peut-être pas le cas. Pour remédier au problème, rien de plus simple avec un VPN comme Cyberghost, par exemple, qui est en plus en promo en ce moment.

Choisissez un serveur justement situé au pays de Beckham et vous n’aurez ensuite plus qu’à cliquer sur ce lien Youtube pour profiter de l’épisode de The Last of Us. À vous une des meilleures séries du moment !