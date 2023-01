Spams et arnaques via SMS : balancez-les à ce numéro !

Les scams pullulent autour de nous, et de plus en plus sur nos smartphones. Il existe ainsi un numéro pour signaler les tentatives des arnaqueurs.

Il fut un temps où arnaquer les gens était bien compliqué et les voleurs étaient presque des « artistes » tellement les manières d’arriver à leurs fins demandaient de la réflexion. Il fallait en plus bien choisir sa cible pour que tout fonctionne. Puis l’arrivée d’Internet et des smartphones a rendu la chose tout à coup beaucoup plus simple. Les victimes potentielles se montraient généreuses sans forcer et les données recherchées étaient déposées ainsi gentiment à portée de main. Le grand plus ? On pouvait même atteindre des centaines de milliers, voire des millions de personnes en même temps ! Devant la forte présence de ces scams, il existe un numéro que vous pouvez contacter pour y faire face.

Arnaqueurs : le numéro pour les coincer

Si vous êtes victime d’une telle attaque ou ciblé sans pour autant y succomber, vous pouvez tout de même la signaler aux autorités en place. Pour cela, il existe un numéro à contacter : le 33700.

Si vous avez reçu un SMS frauduleux, vous n’avez qu’à le transférer à ce numéro. Vous recevrez ensuite une réponse qui vous demandera d’envoyer le numéro de la ligne qui vous a contacté. Vous en recevrez alors une en retour pour vous confirmer que le signalement est terminé. Si vous êtes victime d’un spam vocal qui vous demande de rappeler un numéro surtaxé, envoyez par SMS toujours au 33700 un message comportant la mention « spamvocal » complété du numéro surtaxé que l’émetteur du spam vous incite à appeler. Vous recevrez en suivant là aussi la confirmation de la bonne réception de votre signalement.

Dans les deux cas, l’opérateur du numéro spammant recevra alors ce rapport et pourra mener plusieurs actions en conséquence, comme couper la ligne ou porter plainte aux services de police. Car comme vous le savez certainement, il existe de nouvelles règles en la matière depuis janvier 2023…

Les Google Pixel font le ménage !

Si Google n’est pas le seul à proposer un service de la sorte, son bloqueur de spam SMS est très efficace. Fausse vignette Crit’Air, colis mal affranchi, SIM commandée en votre nom, formations CPF, paiement refusé de Netflix, nouvelle carte de sécu disponible : toutes les arnaques du moment sont bloquées à la source sur les Google Pixel. Beau boulot !