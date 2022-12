Orange, SFR, Free… comment accéder à l’interface administrateur de votre box Internet ?

Nos routeurs internet possèdent de nombreux secrets et offrent des possibilités dont nous ignorons parfois l’existence. Elles sont pourtant importantes pour la sécurité de votre réseau et nous vous invitons à aller y jeter un œil dès que vous le pouvez. Il vous sera par exemple possible de changer le mot de passe de votre WiFi ou de changer le nom de votre box. Les utilisateurs avancés pourront dresser la liste des appareils connectés avec leurs IP locales, faire des redirections NAT, filtrer les adresses MAC, etc. Mais pour que ces options vous soient accessibles, vous devez ouvrir l’interface administrateur de votre box. Chaque opérateur étant différent, on vous montre le chemin pour ne pas que vous vous perdiez.

Dans les entrailles de la bête

Pour commencer, vous devrez connaître le mot de passe administrateur de votre Box qui doit être imprimée sur cette dernière. Ensuite, vous pouvez soit y avoir accès par WiFi, soit en utilisant un câble Ethernet qui la reliera à votre ordinateur.

Si vous êtes abonné à une box Orange, Sosh, SFR ou RED by SFR, la première chose à faire et d’ouvrir cette adresse IP dans un navigateur Web : 192.168.1.1

Pour une box Orange, entrez ensuite le nom administrateur qui, par défaut, est admin puis les huit premiers caractères de la clé de sécurité WiFi qui se trouve au dos de votre Livebox.

Si vous utilisez les services Free, rendez-vous à l’adresse mafreebox.freebox.fr puis cliquez sur Première connexion. Sur votre boîtier Freebox, appuyez sur la flèche droite de l’affichage et affichez un message de sécurité. À vous maintenant de définir le mot de passe associé à votre compte Freebox OS. Il ne vous reste plus qu’à vous identifier.

Si vous avez une Bbox, entrez l’adresse IP 192.168.1.254. Vous aurez alors la possibilité de configurer la box et le mot de passe s’il s’agit de votre première connexion. Si ce n’est pas le cas, entrez vos identifiants connus.

Enfin, si vous avez souscrit à une offre SFR, entrez l’adresse IP 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 dans la barre d’adresse de votre navigateur Web. Vous aurez alors accès à l’option Maintenance puis Administration. Ceci peut néanmoins varier selon les modèles. Il vous sera même peut-être demandé d’appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de service de votre box pour en confirmer l’accès.

Voilà, à vous la possibilité de changer votre mot de passe WiFi en « merciandroidmtvouseteslesmeilleurs ».

C’est facile à se souvenir.