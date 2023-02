Netflix, Prime, Disney… Suivez les épisodes de vos séries avec TV Time

TV Time part d’un constat simple : devant le nombre grandissant de séries TV sur nos écrans, il n’est pas facile d’être à jour des derniers épisodes et de savoir quand telle série doit reprendre. C’est d’autant plus ardu qu’entre les séries françaises, américaines, ou anglaises, celles avec des mid-season (une pause en plein milieu), les différents horaires, les prolongations et les annulations, le fan est vite perdu.

Ne ratez plus un épisode !

Avant TV Time, il fallait regarder les dates de diffusion sur les pages Wikipédia de vos séries respectives et noter tout ça sur un petit papier. C’est maintenant terminé : vous savez où vous en étiez dans une saison, vous pouvez échanger vos avis (avec la possibilité de ne pas lire les commentaires qui «spoilent») et accéder à ces informations depuis votre smartphone (Android et iOS), votre PC, votre media center.

Pour ce faire, il suffit de rechercher vos séries dans la base de données (vous trouverez forcément votre bonheur, faites le test !) et de sélectionner le dernier épisode que vous avez vu. Le site vous rappellera quand le prochain épisode sera diffusé. Vous ne zapperez plus jamais une série ou un épisode et vous saurez toujours où vous en êtes au niveau de la diffusion.

Tutoriel : Vos séries à la carte avec TV Time

#1 – Premier contact

Qu’il s’agisse du site Internet ou du mobile, il suffit de s’inscrire pour accéder au service (avec la possibilité de se logger avec votre compte Facebook ou Twitter). Commencez par trouver une série avec le champ de recherche et sélectionnez-la. Vous verrez en même temps le nombre de spectateurs et les profils des personnes qui regardent cette série. Faites +Suivre.

#2 – La liste de vos séries

Avant que la série ne se retrouve dans votre Profil, on vous demandera où vous en êtes dans la diffusion. Si vous n’avez jamais vu aucun épisode, sélectionnez simplement Saison 1 et Episode 1 dans les menus déroulants. Vous verrez alors le nombre d’épisodes qu’il vous reste à regarder. Lorsque vous en avez fini un, sélectionnez-le dans la liste déroulante.

#3 – Les épisodes à venir

Quand vous aurez épuisé tous les épisodes en cours, la vignette disparaîtra (elle sera néanmoins disponible dans À voir avec la date de la prochaine diffusion). Lorsque vous aurez beaucoup de séries dans votre collection, vous préférerez peut-être la vision Calendrier qui permet de voir les diffusions jour après jour.

#4 – Les recommandations

Notez que quand vous sélectionnez un épisode, vous pouvez très bien donner votre avis dessus avec les autres utilisateurs. Dans l’icône en forme d’éclair, vous trouverez des recommandations de séries. Si vous ne savez pas quoi regarder, TV Time vous proposera du contenu en fonction de vos préférences.