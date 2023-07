Manette Xbox, PlayStation ou Switch : comment la connecter à votre téléphone Android ?

Les jeux mobiles sont nativement conçus pour être joués depuis l’écran tactile, mais pour certains titres, vous aimeriez peut-être utiliser une manette. Saviez-vous qu’il est possible d’utiliser un pad Xbox Series, PlayStation 5 et même une manette Switch, Joy-Con ou Pro Controller ? On vous explique comment faire…

Call of Duty Mobile, Asphalt 8, Crazy taxi Classic, FIFA, Sonic CD Classic, TMNT: Shredder’s Revengen, Streets of Rage 4, Rocket League Sideswipe, Doom, Symphony of the Night, Limbo, GRID, Minecraft : autant de jeux Android qu’il est possible de pratiquer à la manette. Plus précis, moins brouillon avec la possibilité de profiter de la totalité de l’écran, l’utilisation d’une manette est forcément conseillée si vous décidez de jouer sur votre smartphone. Notez que connecter la manette ne suffira pas. Il faudra aller dans les paramètres du jeu pour valider son utilisation.

Avec une manette Xbox Series ou Xbox One

Ouvrez le Bluetooth sur votre smartphone et faites Associer un appareil .

. Dans le même temps, appuyez longtemps sur le bouton d’appairage de la manette sur la tranche supérieure jusqu’à ce que le logo Xbox clignote rapidement.

Votre smartphone va alors trouver la manette. Il faudra faire Associer. Grand luxe : il est même possible de voir le niveau de batterie de la manette dans le menu déroulant. Enfin, le niveau des piles. Oui oui, chez Microsoft, on utilise encore des piles dans les manettes. Deux AA.

Avec une manette PlayStation 5 ou PlayStation 4

Ouvrez le Bluetooth sur votre smartphone et faites Associer un appareil .

. Sur votre manette DualSense ou DualShock 4, appuyez simultanément sur le bouton PS et sur celui avec les trois traits à gauche de la zone tactile (« Create ») . Sur la manette PS4, ce bouton s’appelle « Share ». Maintenez enfoncés les deux jusqu’à ce qu’une lumière bleue clignote.

Sur votre téléphone, faites Associer et votre manette viendra prendra place sous le nom « Wireless Controller ».

Avec une manette Switch Pro ou un Joy-Con

Ouvrez le Bluetooth sur votre smartphone et faites Associer un appareil .

. Sur un Joy-Con, il faudra appuyer sur le bouton d’appairage sur la tranche supérieure (retirez la partie noire avec la dragonne si nécessaire). Pour le Pro Controller, le bouton est sur la tranche inférieure. Une LED verte devrait se mettre à clignoter.

Sur votre téléphone, faites Associer et votre nouvelle manette sera affichée sous le nom « Pro Controller » ou « Joy-Con (R) » si c’est celui de droite.

Notez qu’il n’est pas possible d’appairer deux Joy-Con à moins de passer par une appli externe. Cependant nous ne la conseillons pas, elle est très mal fichue et payante.