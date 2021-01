Google Photo devient payant. Optimisez votre espace avec Google One

Vous le savez, le stockage des photos sur Google Photo ne sera plus illimité dès juin 2021. Vous avez alors deux solutions : payer pour une rallonge (100 Go, 200 Go, 2 To) ou commencer à faire le ménage sur votre compte Google pour repousser le plus possible le moment fatidique. On peut aussi croiser les doigts pour que Google redevienne généreux ou propose une solution alternative…

Si vous suivez l’actu, vous savez qu’à partir du 1er juin 2021, vous ne pourrez plus stocker vos photos sans penser au lendemain dans Google Photo. Il était possible jusqu’ici de garder en mémoire dans le cloud des versions compressées de vos clichés appelés «haute qualité» ou «qualité express» : ces fichiers étaient alors conservés comme s’ils ne «pesaient rien» (en vérité entre 400 ko et 1 Mo) alors que «qualité d’origine» permettait de garder tel quel le fichier sur les serveurs de Google.

La solution consistait alors à faire une sauvegarde de vos clichés sur un cloud «à part» ou un disque dur pour ne stocker que les versions compressées chez Google et ainsi récupérer vos clichés plus facilement sur un nouvel appareil (car après tout, on n’a pas vraiment besoin d’une qualité maximale sur un écran 6 pouces).

15 Go et c’est tout !

Mais patatras, dans moins de 6 mois ces contenus qui «comptaient pour du beurre», feront bien partie de l’espace de 15 Go compris avec votre compte Google. C’est aussi le cas des documents Google Docs, Sheets ou Slide. Ces 15 Go sont répartis sur 3 services :

– Gmail

– Google Drive

– Google Photo

Une fois la limite de stockage atteinte, vous pouvez souscrire un abonnement Google One pour obtenir de l’espace supplémentaire :

– 100 Go à 19,99 €/an ou 1,99 €/mois

– 200 Go à 29,99 €/an ou 2,99 €/mois

– 2 To à 99,99 €/an ou 9,99 €/mois

Mais depuis l’application Google One, il est possible de supprimer des contenus inutiles ou trop vieux pour récupérer quelques gigaoctets. Grâce à elle nous avons pu supprimer 5 Go de données qui traînaient : cela représente entre 5000 et 10000 photos. Largement de quoi voir venir…

L’estimation du temps qu’il vous reste est assez fantaisiste. En libérant 5 Go de données, nous avons gagné bien plus que 3 mois…

Gagnez de la place sur votre stockage Google avec Google One

1/ Google One

Installez l’appli sur votre appareil Android. Libre à vous d’accepter les 3 mois d’essai sur l’offre à 100 Go. Dans Accueil, allez dans Libérez l’espace de stockage du compte. Notez qu’avant de ce faire, vous pouvez régler les paramètres de sauvegarde de votre smartphone (SMS, photo, vidéo et données relatives à l’appareil).

2/ Faites le ménage

D’ici vous pourrez supprimer les e-mails indésirables (spams), les e-mails supprimés qui sont dans la corbeille, mais aussi les documents supprimés de Google Drive, les fichiers volumineux (photo et vidéo), les vidéos non compatibles, etc. Une dernière astuce ? Allez sur votre Gmail, recherchez les e-mails de plus de 5 Mo, supprimez-les et videz la corbeille.

3/ Et voilà !

Vous allez gagner énormément de place que vous pourrez consacrer aux photos lorsqu’elles seront décomptées de vos 15 Go…

Enfin, si vous ne voulez pas passer par Google pour stocker vos photos, vidéos et autres documents, il est toujours possible de faire confiance à un cloud comme ElephantDrive. Ce dernier, propose 1 To de données (1000 Go) synchronisable sur 10 appareils pour 10$/mois (8,14 €) avec une période d’essai de 30 jours. C’est sécurisé et vous êtes sûr que personne n’utilisera vos données personnelles.