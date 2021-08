Enregistrement vidéo de l’écran de votre smartphone : comment faire ?

Si tout le monde sait faire une capture d’écran sur son appareil Android (bouton ON + volume bas), il est plus rare de savoir faire une capture vidéo. Pourtant, enregistrer son écran est très pratique pour différentes raisons : faire un tuto, garder la trace d’une activité sur votre smartphone, enregistrer une visioconférence, un live Twitch ou YouTube, etc.

Voyons comment faire avec les dernières versions d’Android, les anciens appareils et même les iPhone !

Alors qu’il fallait obligatoirement utiliser une application tierce comme AZ Screen Recorder, les solutions ne manquent plus pour enregistrer en vidéo l’écran de votre smartphone. Les fabricants se sont mis à intégrer cette fonction dans leur surcouche il y a quelques années et Google a même fini par intégrer un enregistreur d’écran dans Android 11 en février 2020. Tous les appareils disposant de cette version de l’OS peuvent donc nativement prendre une capture vidéo de tout ce qui se passe sur l’écran. Dans cet article nous allons voir comment faire. Et si d’aventure vous n’avez pas la dernière version d’Android, nous verrons les différentes possibilités en fonction de votre appareil.

Mais pour quoi faire ?

Prendre une capture d’écran est très pratique pour plein de choses, mais on a plus rarement besoin d’enregistrer une vidéo de son écran. Pourtant cela peut être très pratique pour expliquer à tata Lydie comment utiliser telle ou telle application, enregistrer une conversation Skype, WhatsApp ou Zoom, utiliser une vidéo dans une présentation ou garder une trace d’une activité suspecte, d’un bug ou d’un problème sur son téléphone. On peut aussi imaginer garder en mémoire un live Twitch ou YouTube…

Faire une capture vidéo de votre écran de smartphone

1/ Sur Android 11 et 12

La fonctionnalité se situe dans le panneau de raccourcis rapides, celui qu’on fait défiler vers le bas sur l’écran d’accueil. Si vous ne trouvez pas l’icône Enregistrement de l’écran, il faudra peut-être aller la chercher en appuyant sur l’icône « crayon » qui permet d’éditer les raccourcis (Éditer chez Xiaomi et le + entouré sur les appareils Samsung). Avant de faire Démarrer, choisissez si vous désirez enregistrer les points touchés sur l’écran et réglez la prise de son. Il est possible d’enregistrer le son du micro, celui du smartphone ou les deux (pour conserver un appel en visio par exemple). Un petit compte à rebours va se mettre en place et l’enregistrement va commencer. Il est possible de l’arrêter en faisant à nouveau défiler le panneau de raccourcis rapides. Votre vidéo sera accessible dans la Galerie ou l’appli Photos.

2/ Chez Xiaomi

Vous le savez, la surcouche Xiaomi MIUI est un peu particulière puisqu’elle s’éloigne de beaucoup d’une version d’Android « stock ». Sur la version 12, trouvez Enregistreur d’écran dans le panneau de raccourcis rapide (faites Éditer si vous ne le trouvez pas) et faites un appui long dessus pour accéder aux réglages. Car chez Xiaomi il y a énormément de possibilités de paramétrages : résolution, qualité, orientation, fréquence d’images, source sonore, etc. Une fois que l’enregistrement aura débuté, vous pourrez l’arrêter depuis une petite icône sur l’écran. Cette dernière sera invisible sur la vidéo finale.



3/ Sur les anciens appareils Samsung, Sony, Huawei, OnePlus, etc.

Si vous avez un appareil qui n’a pas Android 11, il est probable que votre surcouche propose cette option quand même. Faites un tour dans ce fameux panneau de raccourcis qui défile de haut en bas et cherchez l’enregistreur d’écran. Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres et taper un mot clé dans la zone de recherche comme « écran », « capture », etc. Si vraiment vous ne trouvez pas, c’est que votre appareil est trop ancien et qu’il vous faudra une application tierce comme AZ Screen Recorder. Voilà, vous avez toutes les cartes en main !

4/ Et sur les iPhone ?

Vous n’avez pas de smartphone digne de ce nom, mais une saleté hors de prix sous iOS ? Rassurez-vous, il est aussi possible de faire un enregistrement vidéo de votre écran… Et sans payer de supplément ! Ça c’est une révolution ! Dirigez-vous vers les raccourcis du haut et appuyez sur l’icône avec un point dans un rond. Si vous avez une ancienne version de l’OS, allez dans Réglages > Centre de contrôle > Enregistrement de l’écran.