Émulateur sur Android : Les jeux de votre jeunesse avec RetroArch !

Un émulateur est un programme (software) qui va imiter en tout point le fonctionnement d’une machine (hardware). Sur Android, vous pouvez «émuler» à peu près toutes les consoles des années 90 et même 2000. Il est donc possible de rejouer aux jeux de votre enfance avec un smartphone d’entrée de gamme : Megadrive, Super Nintendo, Sony PSP, etc. Au lieu de récupérer un émulateur par machine, la meilleure solution consiste à utiliser RetroArch, un frontend qui permet de rassembler plusieurs émulateurs ou « cœurs »…

Des milliers de jeux dans la poche

Ces émulateurs sont réalisés par des fans qui ne souhaitent pas que leurs systèmes ou leurs vieilles consoles tombent dans l’oubli. C’est aussi un bon moyen pour perpétuer le mythe et de continuer de développer des jeux sur des machines qui n’existent plus… Les émulateurs copient en tout point les caractéristiques des machines d’origines. Qu’il s’agisse de la configuration des manettes au moyen de sauvegarde en passant par la résolution de l’écran, tout est fait de manière à retrouver ses vieilles sensations. Même les bugs d’origines sont présents !

Pour fonctionner, un émulateur a besoin de jeux. Depuis de nombreuses années, les hackers savent «aspirer» le contenu des jeux grâce à des appareils spéciaux appelés « dumpers ». Une fois que le contenu de la cartouche se retrouve dans un format numérique, il est possible de le faire transiter par le Net, de le télécharger et de le partager : c’est une ROM. Pour les jeux issus de CD et de DVD, on parlera plutôt d’ISO.

RetroArch : la solution tout-en-un

Disponible sur Windows, Linux, Raspberry Pi, iOS ou MacOS, RetroArch connaît quelques limites sur Android. N’espérez pas par exemple émuler une Dreamcast ou une GameCube, même avec un appareil équipé d’un Snapdragon de dernière génération. RetroArch autorise aussi le jeu en réseau, la possibilité de revenir en arrière dans une partie, des options de triche, des sauvegardes instantanées et bien sûr un support manette optionnel. Si vous avez un gamepad Bluetooth, vous pourrez donc jouer sans utiliser l’écran tactile et profiter d’un affichage en plein écran.

Quid de la loi ?

Sur certains sites qui proposent des ROMs ou des ISOs, vous pourrez voir une sorte d’avertissement qui stipule que vous avez le droit de garder ces fichiers sur votre disque dur pendant 24h. C’est complètement faux. Si vous ne possédez pas les originaux des jeux que vous émulez, c’est illégal. Par contre certains jeux peuvent être considérés comme des abandonwares : des logiciels qui ne sont plus exploités par l’éditeur et qui ne font plus recette. En effet, on voit mal Sega vous poursuivre pour avoir piraté des jeux qui ne sont plus exploités depuis 1995 ! Le seul éditeur qui n’aime pas trop ça c’est Nintendo. Il faut dire que Big N exploite à fond ses titres, même les plus vieux, sur console virtuelle. Après, ne vous attendez pas à voir débarquer la BRI chez vous à 6 heures du mat’ parce que vous avez téléchargé Super Mario World…

Comment utiliser RetroArch sur Android ?

1/ Le choix des cœurs

Téléchargez l’application sur le Google Play Store et autorisez l’accès de RetroArch aux fichiers. Chargez les cœurs que vous souhaitez en fonction des consoles que vous voulez émuler. N’hésitez pas à charger plusieurs cœurs pour chaque console au cas où un jeu ne fonctionnerait pas avec un cœur particulier.

2/ Transférer les ROMs

Il faudra ensuite transférer les ROMs sur l’appareil via votre câble USB. Nous vous conseillons de les placer dans des dossiers séparés. Dans RetroArch, faites Charger du contenu et retrouver le dossier contenant vos jeux. L’application vous suggérera alors des cœurs chargés en fonction de la machine à émuler. Bien sûr, pour trouver les ROMs, nous ne pouvons pas trop vous aider. Faites quand même attention où vous mettez les pieds.

3/ Game Start

C’est tout ! Le jeu se lance et vous pourrez utiliser les boutons virtuels sur l’écran tactile pour jouer. Il est possible de jouer à la verticale en mode « Game Boy » ou à l’horizontale en mode « Game Gear ». Dans les réglages, vous pourrez ajouter une manette et configurer les boutons. Pou revenir en arrière, il faudra appuyer sur le bouton avec l’icône RetroArch.