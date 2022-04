Comment suivre le téléphone d’un enfant gratuitement  ?

Avec l’émergence des nouvelles technologies, de nouveaux moyens de communication ont été inventés. Aujourd’hui, presque tout le monde possède un smartphone avec un accès illimité à Internet. Ce moyen de communication a changé la vie des utilisateurs.

Des milliards de personnes, sans restriction d’âge ou de sexe, profitent des avantages d’Internet. Même les jeunes enfants ont accès aux smartphones. Mais n’oublions pas qu’il existe une énorme différence dans la façon dont un adolescent et un adulte utilisent ces appareils.

Une utilisation judicieuse de la technologie peut apporter du positif. Mais nos enfants sont-ils en sécurité en ligne ? S’ils peuvent profiter d’une grande quantité d’informations utiles, ils s’exposent aussi aux dangers des réseaux sociaux. Publier trop d’informations risqué. Alors, lorsqu’ils sont victimes de cyber-harcèlement ou d’intimidation en ligne, comment pouvez-vous les aider ? Comment espionner un smartphone pour assurer la sécurité de votre enfant ?

Conseils originaux pour protéger votre enfant en ligne

Avant de décider d’acheter un nouvel appareil, discutez de la sécurité en ligne avec votre enfant. Il existe des conseils de sécurité qui auront certainement un impact important sur l’utilisation des gadgets par votre enfant :

«Si quelqu’un dit quelque chose d’inapproprié ou te met mal à l’aise, dis-le à un adulte» ;

«Ne clique pas sur les liens que des inconnus t’envoient» ;

«N’envoie pas de photos de toi à des personnes que tu ne connais pas».

Comment surveiller un téléphone de manière anonyme ?

Maintenant que vous avez pris conscience des avantages de la surveillance de l’activité en ligne de votre enfant. Mais la question demeure : comment espionner un portable ? Il existe aujourd’hui de nombreux services de surveillance sur le marché, il est donc difficile de choisir. Nous allons vous aider et vous présenter les meilleurs d’entre eux.

Vous trouverez ci-dessous les méthodes les plus courantes pour surveiller l’activité en ligne d’une personne :

1. Google Maps

Google Maps vous permet de voir furtivement la localisation de l’autre mobile. Le seul problème est que vous devez d’abord accéder au téléphone cible. Voici ce qu’il faut faire lorsque vous obtenez cet accès à l’appareil cible :

Téléchargez et installez l’application Google Maps.

Allez dans le menu et cliquez sur le partage de localisation.

Assurez-vous de cliquer sur l’option « partager votre position en temps réel jusqu’à ce que vous la désactiviez ».

Sélectionnez votre téléphone avec lequel vous souhaitez partager l’emplacement.

Quand vous avez terminé, vous pouvez suivre l’emplacement de son téléphone.

2. Services de localisation des opérateurs de téléphonie mobile

Les services de suivi des opérateurs de téléphonie mobile peuvent inclure des mises à jour du trafic en temps réel, le suivi de véhicules, la recherche d’amis et de famille. L’une des méthodes pour déterminer l’emplacement géographique d’un utilisateur mobile consiste à utiliser le réseau de téléphonie mobile et l’identifiant cellulaire, ce qui permet de localiser la station émettrice-réceptrice de base. Une autre méthode consiste à utiliser les satellites GPS, qui est une méthode plus précise car de nombreux smartphones sont équipés de récepteurs GPS.

3. Suivez le téléphone de votre enfant à l’aide d’une application d’espionnage

Les meilleurs logiciels espions téléphoniques à distance (par exemple, Spyfer gratuit) offrent diverses options de suivi telles que le suivi des chats, les journaux d’appels, le filtrage des applications et des sites Web. Ils vous permettent de surveiller les activités de vos enfants sur les médias sociaux.

Conclusion

Mais n’oubliez pas que les enfants d’aujourd’hui sont très attachés à leur espace personnel. Ils pourraient être offensés par le fait que vous les suiviez. C’est pourquoi, si vous décidez d’acheter une application d’espionnage, choisissez celle qui offre des services de suivi secrets et qui ne nécessite pas votre accès physique à l’appareil d’un enfant. Habituellement, le processus d’installation des applications d’espionnage les plus célèbres est rapide et facile et si vous utilisez les conseils du site Web CellTrackingApps, vous serez en mesure de trouver un plan d’abonnement qui ne dépassera pas votre budget.