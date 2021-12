Comment réinitialiser un iPhone bloqué avec Tenorshare ReiBoot

Les iPhone et les iPad ont parfois les mêmes problèmes que les smartphones sous Android. Pour les petits tracas liés au système iOS, le logiciel Tenorshare Reiboot pour PC ou Mac est un véritable couteau suisse.

Il permet de régler plus de 150 problèmes liés aux iPhone jusqu’aux derniers modèles sous iOS 15. C’est par exemple un atout décisif lorsqu’il s’agit de réinitialiser un iPhone bloqué. Le bug le plus commun est le redémarrage en boucle avec un appareil qui ne fait que redémarrer à l’infini sans jamais afficher l’écran d’accueil.

On pourra par exemple entrer dans le Mode récupération de Reiboot en branchant l’appareil sur l’ordinateur via un câble USB.

Si cela ne fonctionne pas, il est possible d’utiliser le mode de Réparation avancée qui permet de télécharger un firmware spécifique pour débloquer votre iPhone.

Une fois téléchargé, il suffira de cliquer sur Réparer. Le processus de réparation dure environ 10 minutes et vous retrouverez toutes vos applis et vos réglages.

Bug, message d’erreur, écran noir : les iPhone ne sont pas épargnés

D’autres bugs moins graves sont tout aussi pénibles : blocage de l’appareil sur le mode casque, le mode paysage ou le mode avion, message d’erreur incompréhensible (erreur 29, 4013, 1671, etc.), problème de pilote ou souci avec iTunes. Les mises à jour sont aussi une source de bugs que Tenorshare ReiBoot permet de réparer. Entre l’appareil qui vous explique qu’il n’a pas assez de place (alors que c’est faux), la mise à jour gelée à 99 %, iOS qui se met en échec ou l’écran qui se met à « freezer », vous n’aurez plus de sueur froide au moment de mettre votre fidèle compagnon à la page. Mais le pire qui puisse arriver c’est l’écran noir iPhone. Ce cas de figure est malheureusement fréquent, même si vous avez pris soin de votre appareil.

Idéal pour la maintenance ou les coups durs

Si votre appareil refuse de démarrer et reste bloqué sur un écran noir, même quelques minutes, sachez que cela ne va pas s’arranger avec le temps et que le pire est à venir. Tenorshare ReiBoot va débloquer la situation en forçant un redémarrage propre. Pour cela il va analyser ce qui cloche pour votre cas de figure : défaillance matérielle, paramètre d’usine, mémoire de stockage, mauvaise gestion d’un pilote ? Une fois terminé, le logiciel va réparer les failles et rendre votre appareil aussi fiable qu’au premier jour. Tenorshare ReiBoot fonctionne sur tous les appareils Apple qui ont besoin d’une maintenance : iPhone, iPad, Apple TV et même les derniers modèles sous iOS 15. Le plus beau ? C’est que le diagnostic est gratuit.