Comment récupérer des photos définitivement supprimées sur Android ?

Vous avez fait une terrible erreur et vous vous êtes rendu compte que vous avez effacé des photos par erreur sur votre smartphone Android. Vous n’avez rien transféré sur votre ordinateur et vous vous demandez bien comment récupérer vos précieux clichés. Voici nos solutions…

Erreur de manipulation ou malware, vous avez perdu des photos sur votre smartphone Android. Il se peut aussi que ce soit un enfant qui a effacé des clichés sans le faire exprès. Toujours est-il que vos précieuses photos ne sont plus là et c’est très embêtant. Heureusement il y a plusieurs manières pour récupérer des photos effacées sur Android.

3 solutions pour récupérer des photos supprimées sur Android

1/ Depuis un dossier récemment supprimé

Les versions d’Android et les applis récentes disposent heureusement d’un garde-fou pour éviter de perdre ses données (ce qui n’était pas la cas avant) : il s’agit de la Corbeille. Comme sous Windows, les fichiers effacés se retrouvent dans une corbeille qu’il faudra vider. Attention, certaines se vident automatiquement au bout d’un certain temps. La pire chose à faire est donc de faire un tour dans la corneille de l’application Galerie ou de celle qui contenait vos photos. C’est aussi simple que ça.



2/ Avec UltData pour Android

Si vos données ne sont plus dans la corbeille, c’est qu’elles ne sont plus récupérables depuis le système Android. Pourtant il existe un espoir puisque les données ont de grandes chances d’être encore dans la mémoire flash de votre appareil. Elles ne sont plus accessibles, mais elles existent. Dans ces cas-là, il ne faut pas tarder à utiliser une appli comme UltData. Le téléchargement gratuit de Tenorshare UltData pour Android se fait très simplement.

Il suffit ensuite de lancer le logiciel et d’aller dans Récupérer données perdues. Il faudra suivre les instructions : connectez votre smartphone à l’ordinateur via le port USB, déverrouillez-le et activez le débogage USB. Choisissez le type de données que vous voulez récupérer et faites Commencer. Après l’analyse, UltData vous donnera la possibilité de récupérer vos photos le plus facilement du monde. Le logiciel est compatible avec la plupart des appareils et des versions d’Android.

3/ Depuis la sauvegarde de Google (Photos, Drive, Files, etc.)

Si vous prenez des photos sur un appareil Android, il y a de forte chance que Google sauvegarde ces fichiers sur un cloud. Tous les services de Google partagent le même espace de stockage qui est accessible depuis Google Photos, Drive ou Files. Faites un tour dans les données sauvegardées et essayez de retrouver vos clichés. Malheureusement, comme vous n’avez le droit qu’à 15 Go de données, vous avez pu désactiver cette sauvegarde pourtant bien pratique…

Conclusion

Si perdre des photos est sans doute très embêtant, il ne faut pas pour autant paniquer puisqu’il y a plusieurs méthodes pour récupérer ses précieux clichés. S’il est trop tard pour les récupérer dans la corbeille de votre appli ou si vous n’avez pas de sauvegarde de Google Photos, de Google Drive ou de WhatsApp par exemple, il est toujours permis d’espérer avec des applis comme Tenorshare UltData qui permettent aussi de retrouver des données WhatsApp ou n’importe quel autre type de fichiers et messages sur des appareils sous Android des versions 7 à 13 et sans nécessiter de root.