Comment personnaliser la sonnerie d’un téléphone Android ?

Vous avez marre des sonneries « génériques » de votre appareil Android et vous voudriez mettre un son un peu plus personnalisé ? C’est tout à fait possible et ce n’est pas si compliqué…

Chaque fabricant possède une liste de musiques génériques à sélectionner en cas d’appel et choisir sa sonnerie est sans doute ce que vous faites en premier lorsque vous avez terminé de transférer vos données dans votre nouveau téléphone. Pour vous démarquer un peu, vous avez l’opportunité de mettre votre propre sonnerie. Il vous faudra pour cela un ordinateur, un câble USB, un fichier MP3 (ou un autre format musical) et 5 minutes de votre temps… Vous pouvez aussi utiliser ce MP3 pour vous réveiller avec votre musique préférée depuis les réglages de l’alarme, mais nous vous le déconseillons : vous risqueriez de détester le morceau au bout de deux réveils pénibles à 5h45…

1/ La connexion au PC

Commencez par brancher votre appareil Android à votre ordinateur. Si c’est un smartphone récent, il faudra faire défiler la zone de notification et régler les Préférences USB sur Transfert de fichiers. Selon les marques, le libellé est différent, mais il suffit d’accepter la connexion. Votre appareil Android va alors être détecté sur votre PC comme un disque dur externe ou une clé USB.

2/ Les « Guns » ou rien

Allez ensuite dans le dossier Ringtones et déposez votre MP3 en vrac. Attention, choisissez un morceau qui démarre au quart de tour, car si l’intro est trop longue, vous décrocherez forcément avant le début de la partie rythmique. Nous avons choisi Sweet Child O’mine des Guns N’ Roses parce qu’on est vieux et qu’on assume.

3/ Mes sonneries

Débranchez votre smartphone et allez dans Paramètres > Son et vibreur (ou équivalent en fonction de la marque de votre appareil Android). Dans Sonnerie du téléphone, vous trouverez votre morceau dans Mes sonneries. Et voilà, dorénavant votre téléphone crachera les riffs incroyables du bon vieux Slash à chaque appel. Les filles tomberont en pâmoison et les sales jeunes vous arrêteront dans la rue pour vous demander le titre de cette chanson. Passez votre chemin sans même les regarder et arborez un rictus plein de suffisance. Vous êtes le roi aujourd’hui.