Comment effacer facilement tous vos SMS en une seule étape ?

Vous voulez effacer tous les SMS que contient votre téléphone ? C’est possible, mais c’est très pénible. En fait, Android ne permet pas de le faire facilement de manière native : il faut les sélectionner un à un et faire « Effacer ». Un comble, non ? Heureusement nous avons une solution pour effacer vos maudits textos.

Les textos, ou SMS (Short Message Service) ont de moins en moins la cote avec la popularité grandissante des messageries instantanées (WhatsApp, Snapchat, Messenger, Skype, etc.), mais on en reçoit encore de temps en temps. Les SMS de double authentification, d’envoi de colis, les textos des personnes qu’on n’a pas vues depuis longtemps ou mamy qui a le même forfait et le même téléphone depuis 2005. Mais pour une raison ou une autre, on aimerait pouvoir effacer tous ses textos sans prendre un jour de RTT.

Une appli issue de F-Droid…

Le problème c’est que sur Android, il est impossible de faire « Sélectionnez tout » puis « Effacer ». Bon c’est possible sur certaines surcouches, mais dans 80 % des cas, c’est une grosse galère. C’est très étrange et même complètement contre-intuitif, mais c’est comme ça. Heureusement, notre ami Cedric Abonnel, a trouvé une solution avec l’application SMS Import/Export qui propose une option « Wipe » pour faire le grand ménage. C’est aussi – et surtout – une application qui permet de récupérer ou sauvegarder ses SMS. Vous ne la trouverez pas sur le Google Play Store, mais plutôt sur F-Droid. Allez, on y va…

À lire également : Surveiller messages et appels d’un smartphone avec mSpy

Utiliser SMS Import/Export pour effacer tous ses SMS

1/ Depuis votre navigateur ou depuis F-Droid

F-Droid est une plate-forme d’application libre et respectueuse de la vie privée. Pour télécharger SMS Import/Export, vous avez deux choix : soit vous téléchargez l’appli au format APK sur le site F-Droid depuis votre navigateur, soit vous téléchargez l’appli F-Droid pour avoir accès à l’immense catalogue de cette dernière.

2/ Installer l’APK

De toute façon, comme il s’agit d’une « source externe », Android va vous avertir – à raison – de la dangerosité des fichiers APK permettant l’installation. Si vous suivez nos liens, vous ne risquez rien, mais attention, les fichiers APK sont souvent source de malware. Autorisez l’installation des applis inconnues, depuis votre navigateur et/ou depuis F-Droid.

3/ Wipe Messages

Acceptez les autorisations – encore une fois, vous n’avez rien à craindre si vous suivez nos liens – et vous aurez enfin accès à l’interface de SMS Import/Export. D’ici, la fonctionnalité qui nous intéresse c’est Wipe Messages pour effacer tous les SMS/MMS/Textos. Le problème c’est que vous ne pourrez pas l’activer tant que SMS Import/Export ne sera pas l’application SMS par défaut…

4/ Application SMS par défaut

Allez donc dans Paramètres>Applications>Applications par défaut puis Applis de SMS avant de choisir SMS Import/Export.

5/ C’est terminé !

Rouvrez SMS Import/Export, faites Wipe Messages, validez et dites au revoir à vos messages. N’oubliez pas de refaire Paramètres>Applications>Applications par défaut puis Applis de SMS pour remettre votre appli d’origine. Vous avez trouvé ça long ? Essayez de supprimer 1566 SMS à la main un à un et vous verrez que c’est un gain de temps. Et puis comme ça vous aurez eu l’occasion de vous familiariser avec F-Droid…