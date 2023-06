Comment déverrouiller un Samsung sans le code en 2023 ?

Vous avez oublié le code de votre téléphone Samsung et vous souhaitez le déverrouiller, mais vous n’arrivez pas à le faire ? Dans ce guide, nous allons vous montrer comment déverrouiller un Samsung sans le code.

Le déverrouillage d’un téléphone Samsung sans le code peut sembler être une tâche difficile, mais il existe des solutions efficaces qui peuvent vous aider à accéder à votre appareil, que vous ayez oublié votre code PIN, votre mot de passe ou votre schéma de verrouillage. Les situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de débloquer votre téléphone sans le code sont nombreuses : peut-être avez-vous récemment changé de code et l’avez oublié, ou peut-être que quelqu’un a accidentellement verrouillé votre téléphone en essayant de deviner le code. Quelle que soit la raison, il est important de savoir quelles options s’offrent à vous pour regagner l’accès à votre téléphone/tablette Samsung. Dans cet article, nous allons examiner quelques méthodes populaires et fiables pour savoir comment déverrouiller un Samsung sans le code.

Comment déverrouiller un Samsung sans le code en 1 clic

Dans cette méthode, vous allez apprendre à déverrouiller votre Samsung sans le code via le logiciel DroidKit. Il s’agit d’un logiciel permettant de régler différents problèmes concernant les appareils Samsung sous Android et cela comprend également le déverrouillage d’écran d’un mot de passe Samsung oublié.

DroidKit présente différents avantages :

Il est compatible avec tous les appareils Android y compris ceux de Samsung.

DroidKit peut déverrouiller tous les types de verrouillage comme le schéma, code PIN, et mot de passe.

Le taux de réussite est très élevé.

Il est compatible avec la majorité des appareils Samsung y compris ceux qui tournent sous Android 13.

Vous pouvez utiliser DroidKit sur un ordinateur Windows ou Mac.

Voici comment déverrouiller un Samsung sans le code via DroidKit :

Pour commencer, téléchargez et installez DroidKit sur votre ordinateur puis lancez-le. Ensuite, sélectionnez le mode « Déverrouillage Écran ».



Connectez votre téléphone Samsung au PC et cliquez sur Commencer.



Patienter un moment pendant la préparation du fichier de configuration puis cliquez sur Supprimer.



Déconnectez votre Samsung du PC puis reconnectez-le en mode de récupération en suivant les indications affichées sur DroidKit.



Enfin, le verrouillage de l’écran sera supprimé avec succès.



Comment déverrouiller un Samsung S20/21/22/23 avec SmartThings Find

SmartThings Find est un service proposé par Samsung pour ses utilisateurs qui permet de localiser, faire sonner et déverrouiller un appareil Samsung. Cependant, afin d’utiliser ce service, vous devez avoir connecté votre compte Samsung auparavant et activé les services de localisation.

Voici comment déverrouiller un Samsung sans le code via SmartThings Find :

Pour commencer, prenez un autre appareil comme un PC ou une tablette et allez sur le site SmartThings Find. Ensuite, connectez-vous avec votre compte Samsung. Après cela, sélectionnez Déverrouiller.



Cliquez une seconde fois sur Déverrouiller.



Enfin, tapez à nouveau vos identifiants et votre appareil Samsung sera déverrouillé.



Comment déverrouiller un Samsung via Google Localiser mon appareil

Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants Samsung et que vous vous souvenez de vos identifiants Google, vous pouvez déverrouiller Samsung sans code via la fonction Localiser mon appareil de Google. Voici les étapes à suivre :

D’abord, activez les services de localisation sur votre Samsung puis prenez un autre appareil et allez sur le site Localiser mon appareil de Google.

Ensuite, connectez-vous avec vos identifiants Google puis sélectionnez votre appareil Samsung.

Enfin, appuyez sur Effacer les données de l’appareil puis confirmez l’opération.

Comment déverrouiller une tablette Samsung sans le code/schéma/PIN

Si vous vous posez toujours la question « impossible de déverrouiller mon Samsung, comment faire ? », voici une vidéo qui explique étape par étape comment déverrouiller un Samsung sans le code :



Conclusion

Comme vous pouvez le constater, il existe différentes méthodes permettant de déverrouiller Samsung sans code. Cependant, certaines méthodes nécessitent d’avoir les identifiants du compte Google ou du compte Samsung. Heureusement, avec DroidKit, vous n’aurez pas besoin des identifiants d’un compte, il suffit juste de suivre quelques instructions et votre smartphone Samsung sera utilisable à nouveau.

