Bloqué sur WhatsApp ? Cette technique de ninja pour se débloquer tout seul !

C’est à peine croyable, mais il existe un moyen pour ne plus être bloqué sur WhatsApp lorsqu’un contact vous a mis sur la touche. Cela demande un peu de temps et de sacrifices, mais ça fonctionne…

Qu’il s’agisse d’une erreur, d’un ami qui boude ou d’une personne qui ne veut vraiment plus entendre parler de vous, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous êtes bloqué sur WhatsApp. Il y a plusieurs moyens d’en avoir le cœur net, et si jamais vous êtes bloqué par une personne, il est quand même possible de se « débloquer ».

Si votre grand-mère a fait une boulette en vous bloquant, il suffirait de l’appeler, mais elle risque de se perdre dans les menus. Si votre ami vous a bloqué pour avoir dit que Giroud n’avait plus sa place en équipe de France, vous devriez d’abord l’appeler pour vous excuser. Mais vous pourriez surtout avoir besoin de notre astuce pour injurier une dernière fois ce détestable individu qui a mis en doute la vertu de votre douce génitrice avant de vous bloquer. Une dernière fois ? Oui, car en vous « débloquant », vous risquez quand même de vous refaire jeter direct. Il faudra alors tout refaire et vous n’allez pas y passer toutes vos journées, non ?

Débloquez votre compte WhatsApp !

1/ Sauvegarder WhatsApp

Commencez par identifier la personne qui vous a bloqué et notez son numéro de téléphone. Supprimer le contact de votre téléphone, mais aussi de vos contacts Google. Il faudra ensuite sauvegarder vos messages dans les Paramètres (Discussions > Sauvegarde discussions > Sauvegarder).

2/ Suppression de votre compte WhatsApp

Il faudra ensuite supprimer votre compte WhatsApp. Retournez dans les Paramètres puis faites Compte > Supprimer mon compte. Suivez les indications et validez. Attention, en faisant cela, vous allez perdre tous vos groupes. Il faudra par la suite demander à l’admin de chaque groupe de vous réintégrer.

3/ Désinstallation de WhatsApp et redémarrage

Faites un tour dans les Paramètres d’Android cette fois et dans la liste des applications, désinstallez WhatsApp. On vous demandera alors si vous souhaitez supprimer les données de l’appli. Dites Oui. Redémarrez alors votre téléphone pour supprimer le cache de l’appli et éviter que WhatsApp ne restaure le données trop tôt.

4/ Réinstallation de WhatsApp

Faites un tour dans le Play Store et téléchargez WhatApp. Créez votre nouveau compte et restaurez les discussions (Paramètres > Discussions). Enregistrez à nouveau la personne. Vous ne serez alors plus bloqué par le contact qui vous avait mis de côté : vous pourrez lui envoyer des messages, voir son statut, sa photo de profil, lui passer un appel, etc.