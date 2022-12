Avatar WhatsApp : pour qui, quand et comment ?

Vu le nombre de nouvelles options que propose WhatsApp chaque semaine, on peut penser que les développeurs font les 3-8. Révolution concernant les groupes, possibilité de s’envoyer un message à soi-même, connexion sur deux appareils avec un seul compte… Mais quand s’arrêtera cette mise à jour permanente qui secoue la messagerie de Meta ? Pas tout de suite apparemment puisque vous pouvez maintenant créer votre propre avatar.

WhatsApp : la nouveauté du moi

Alors, nous devons avant tout vous prévenir que cette option est déployée petit à petit et disponible avant tout à ceux qui sont inscrits à la version bêta de WhatsApp. Ne paniquez pas si vous ne la voyez pas s’afficher pour l’instant dans vos options : votre tour viendra ! Pour les nantis, voici la marche à suivre !

Cliquez sur les trois petits carrés en haut à droite et choisissez Paramètres :

Appuyez maintenant sur l’option Avatar, puis sur la bulle Créer votre avatar et enfin sur la case Démarrer de la page suivante :

Vous vous retrouvez alors dans le même environnement de création d’avatar que Facebook et Instagram…ce qui est plus que logique puisque les trois applications appartiennent à Meta. À vous maintenant de suivre les étapes pour créer votre vous numérique en suivant les différents écrans : teint de la peau, coupe et couleur de cheveux, vêtements, corps, forme et couleur des yeux, forme et couleur des sourcils, présence ou non de bindi hindoue, nez, piercing, forme du visage, rides, pilosité faciale, appareil auditif, lunettes, couvre-chef… L’offre est pléthorique.

On peut dire que tout ça est en effet très complet et avec un peu de patience, vous arriverez à un résultat qui vous ressemble (comme c’est le cas de votre serviteur dont vous découvrez aujourd’hui le physique). Une fois satisfait de votre avatar, cliquez sur Terminé en haut à gauche. Vous avez maintenant créé votre vous numérique et pouvez ainsi envoyer des stickers à votre effigie dans les conversations WhatsApp parmi une sélection de 36 qui devrait s’élargir au gré des mises à jour.