Zoom sur l’EcoFlow River Pro, que faut-il en penser ?

Depuis la sortie du Covid et des confinements qui l’ont accompagné, les groupes électriques portables ne cessent de faire couler de l’encre sur la toile. Et s’il y en a une qui sort du lot, c’est bien l’EcoFlow River Pro ! Cette batterie portable est capable de recharger une multitude d’appareils électriques, jusqu’à neuf en même temps, de quoi donc ravir tous les campeurs !

Proposé comme une alternative aux groupes électrogènes qui sont pour la plupart très lourds et qui fonctionnent à l’essence, l’EcoFlow River Pro est l’avenir du camping et des aventuriers en herbe. Mais que vaut vraiment cette marque ? Est-ce vraiment le meilleure groupe électrique portable ? Et surtout, pourquoi celui-ci est-il devenu quasiment indispensable aux yeux de certains campeurs et professionnels ?

Qu’est ce que l’EcoFlow River Pro ? Un station électrique indispensable aux yeux des campeurs

L’EcoFlow River pro est un batterie électrique portable et légère qui va vous permettre de recharger vos appareils n’importe où, quand vous le voulez. Le camping a toujours la cote auprès des français, mais il faut avouer que les multiples confinements ont contribué à son essor et de plus en plus de personnes ont décidé de prendre l’air et de partir à l’aventure en pleine nature.

Mais qu’est-ce qu’une aventure sans les bons outils ? L’EcoFlow River Pro fait aujourd’hui partie des objets incontournables qui vont faciliter la vie d’un bon nombre de campeurs !

Avec une charge à 80% en une heure seulement, de nombreuses options de personnalisation, et de multiples connectiques, l’EcoFLow River Pro se positionne comme la meilleure centrale électrique portable du marché. Son objectif est simple, elle va vous offrir la possibilité de recharger, et d’alimenter la plupart de vos appareils où que vous soyez, tout en restant légère et simple d’utilisation.

Contrairement à un groupe électrogène, qui quant à lui, consomme une quantité considérable d’essence, l’EcoFLow River Pro se recharge simplement sur une prise murale, ou par panneau solaire. À titre d’exemple, l’autonomie affichée avec un ordinateur portable en charge est de 50 heures.

De plus, et nous y reviendrons ci-dessous, l’EcoFlow River Pro peut se charger de trois manières différentes :

Via une prise murale

Avec des panneaux solaires

Avec votre véhicule

Caractéristiques techniques

Très légère (environ 7kg), elle propose six sorties d’énergies indépendantes :

13,6 volts DC5521

5 Volts, 12W max, USB-A

5 Volts, 18W max, USB-A charge rapide

13,6 Volts en continu au format allume cigare

5 Volts, 100W max, USB-C

220-240Vca (50Hz/60Hz) de charge CA en prise forma Européen qui délivre 600 Watts et peut atteindre jusqu’à 1200W en situation de surtension

L’EcoFLow River Pro possède aussi la technologie exclusive X-Boost. Le X-Boost va vous permettre de faire fonctionner des appareils à haute puissance (des appareils de jusqu’à 1800 Watts) avec la puissance 600 Watts de RIVER Pro, comme un aspirateur, un sèche-cheveux ou même certains outils de bricolage.

À noter que cette centrale électrique portable est dotée de 800 cycles à plus de 80 % de capacité. Sa durée de vie est donc considérable contrairement à d’autres appareils du même type.

Mais ce qui fait aussi la force de l’EcoFlow River Pro, c’est bien évidemment ses différentes possibilités de recharges ! Cette centrale électrique portable peut se charger simplement sur une prise murale, avec une charge complète en 1,6 heure, et une charge à 80% en 60 minutes.

Mais ce n’est pas tout ! L’EcoFlow River Pro peut se recharger à l’aide de panneaux solaires (jusqu’à deux panneaux), qui vous permettront d’obtenir une charge complète en 4 à 8 heures en fonction du nombre de panneaux connectés.

De surcroît, un troisième type de charge est disponible ; votre voiture ! Grâce à un adaptateur pour prise allume-cigare, l’EcoFlow River Pro peut se recharger directement dans votre véhicule (camping-car, voiture, etc…) et obtiendra une charge complète en 8 heures !

Pourquoi l’EcoFlow River Pro est-il devenu un outil incontournable pour les campeurs ?

Même si le camping est une pratique qui nous rapproche de la nature, il est toujours bon de pouvoir recharger certains de ses appareils électriques. Un smartphone, un ordinateur portable ou un drone sont des outils qui nécessitent une énergie assez puissante pour pouvoir être rechargés.

C’est ce qu’offre aujourd’hui l’EcoFlow River Pro aux campeurs. Cette batterie électrique portable offre une réelle alternative aux groupes électrogènes qui, pour leur part, sont lourds et consomment du carburant. Ainsi, l’EcoFlow River Pro s’inscrit directement dans une optique qui vise à protéger l’environnement. De plus, grâce à ses panneaux solaires, son impact sur la planète est extrêmement faible contrairement à d’autres appareils du genre.

L’envie de s’évader… On l’observe de plus en plus depuis que nous sommes sortis de cette période de confinement. De nombreuses personnes souhaitent reprendre contact avec la nature et partir à la recherche de nouveaux horizons.

Néanmoins, que ce soit pour son travail ou par passion, l’utilisation de certains objets comme les appareils photo, les smartphones, les PC, pour ne citer qu’eux, est indispensable. L’EcoFlow River Pro est donc un outil de choix, qui offre liberté et modernité à tous ses acquéreurs.

La possibilité de tout faire, partout, avec tous vos appareils électriques

C’est donc là que réside la force de l’EcoFlow River Pro ; sa capacité à vous offrir une très bonne alternative par rapport à d’autres appareils électriques plus encombrants, et plus polluant, tout en proposant des caractéristiques exceptionnelles.

Son utilisation est simple, elle est légère, et offre un nombre infini de possibilités. Ses trois modes de recharge en font un vrai couteau suisse pour une batterie portable. Capable d’être chargée à 80% en une heure seulement, elle bat des records et est inégalable sur le marché.

Même si nous parlons beaucoup de camping, on peut aussi imaginer que cette centrale électrique portable puisse s’adresser à des professionnels comme des vendeurs itinérants, pour installer des lumières, sur un stand pendant un marché nocturne. Autre exemple: à des photographes qui partent plusieurs jours dans la nature avec un matériel considérable qui nécessite d’être chargé !