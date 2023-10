YouTube fait la chasse aux bloqueurs de pubs ? Nos solutions.

C’était déjà le cas dans les pays anglo-saxons, mais les voici en France ! Si vous utilisez un bloqueur de pub sur votre navigateur d’ordinateur ou de mobile, vous avez peut-être vu cet avertissement de Google vous invitant à autoriser les pubs ou à passer à la version payante à 12,99 €/mois. Pour le moment il suffit de cliquer sur la petite croix en haut à droite pour accéder à votre vidéo. Vraiment ? Pour l’instant oui, mais on sait déjà que dans d’autres pays, cet avertissement s’affiche 3 fois avant de bloquer le service.

Le lent déclin de YouTube…

Car YouTube va intensifier le forcing pour vous faire payer. La technique d’ajouter sans arrêt des publicités est néanmoins assez casse-gueule. Il n’y a pas énormément d’alternatives à YouTube sur Internet, en tout cas, pas de cette dimension. Les créateurs de contenus qui peinent à obtenir des revenus convenables partent ou font double jeu avec TikTok, Twitch ou autres. Pour les retenir, il faut de l’argent et l’argent vient de la publicité. De leur côté les utilisateurs qui payent déjà Netflix, Amazon Prime ou Spotify, n’ont pas vraiment envie de payer 13 € de plus par mois pour quelque chose qu’ils ont toujours eu gratuitement. La résistance s’organise alors.

Pour l’instant la solution consiste à passer par un bloqueur de pub qui n’est pas détecté par YouTube (mais pour combien de temps ?). C’est le cas de uBlock Origin avec le navigateur Firefox ou Chrome. Il est aussi possible de passer par un « front-end » comme Invidious qui va récupérer les vidéos et les afficher sans publicité. Sur mobile, on peut utiliser NewPipe qui fait la même chose. On peut aussi arrêter YouTube. La dernière fois que vous avez vu un contenu instructif, c’était quand ?