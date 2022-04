Xiaomi Fan Festival : des tonnes de bons plans !

Comme tous les ans, Xiaomi entame en avril une grosse campagne de promotions sur ses produits phares : smartphones, montres connectées, stick TV, etc.

► Xiaomi 12

Commençons avec le Xiaomi 12 qui vient à peine de sortir et qui affiche déjà les meilleures performances de 2022 avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1 et sa mémoire vive LPDDR5. L’écran n’est pas en reste puisqu’on a affaire à une dalle AMOLED de 6,28 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, le Xiaomi 12 propose un excellent objectif de 50 mégapixels avec une technologie d’intelligence artificielle qui calcule les types de scène en temps réel. Enfin, la batterie de 4500 mAh est compatible avec une charge rapide de 67W qui permet de récupérer 70 % de la jauge en moins de 15 minutes.

Affiché sur le site à 699 $, vous profiterez d’un coupon de -80 $ pour un prix final de 619 $ (560 €). Et si vous faites partie des 100 premières commandes, vous repartirez avec des écouteurs Redmi Earbud 3 Lite en cadeau.

► Xiaomi 12X

Il s’agit en fait d’un Xiaomi 12 « light » qui ne comprend pas de charge sans fil et qui propose un processeur légèrement moins ambitieux : le Snapdragon 870 5G. Même les accrocs aux jeux ou les utilisateurs d’applications gourmandes plébiscitent ce choix audacieux. Avec ses 8 Go de RAM LPDDR5, l’appareil est une petite bombe. Tout le reste de la configuration est identique à celle de son grand frère : dalle AMOLED de 6,28 pouces (résolution 419 DPI et rafraîchissement 120 Hz), batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 67 W (passez de 8 à 90 % en 15 minutes) et surtout des qualités photo indéniables.

Proposé à 549 $ sur le site, l’appareil vous reviendra à 489 $ (442 €) avec là aussi la possibilité d’obtenir les écouteurs Redmi Earbud 3 Lite pour les 100 premiers clients.

► Redmi Watch 2 Lite

La Redmi Watch 2 Lite est une montre connectée qui propose ce qui se fait de mieux en matière de fonctionnalités pour le sport : rythme cardiaque, suivi de vos activités, saturation en oxygène, etc. Il s’agit aussi d’un prolongement de votre smartphone accroché à votre poignet. L’écran LCD est de qualité et affiche les informations que vous aurez sélectionnées. Un gadget pratique qui est en plus réussi esthétiquement. La montre coûte en ce moment seulement 49,99 $ (45,25 €) avec la réduction de -42 %. Attention, il n’y en a que 300 en stock.

Des dizaines d’autres produits en promo !

Et ce n’est pas tout puisque vous trouverez aussi des promos très sympas sur le Redmi Note 11, la Xiaomi TV Stick 4K et l’aspirateur Xiaomi Robot Vaccum Mop 2C.

Attention, le Xiaomi Fan Festival se déroule aussi sur eBay. Avec le code PRIMIFAN22, vous profiterez de -15% sur tous les produits Xiaomi et Redmi qui sont affichés sur cette page !