Xiaomi 12S Ultra Concept : le smartphone meilleur qu’un appareil photo ?

Les lignes deviennent floues

Cela fait déjà quelques années que la frontière entre appareil photo numérique et capteur de smartphone se rétrécit. Récemment, déjà, Google et autres fabricants ont commencé à compenser les faiblesses techniques avec des assistants IA de plus en plus performants. Nous avions d’ailleurs eu la chance de tester le Sony Xperia Pro-I cet été : un appareil qui joue sur les deux tableaux. Mais Xiaomi vient de frapper un grand coup, en révélant le résultat d’une collaboration avec la marque Leica, reconnue pour la qualité de son matériel.

Dans sa vidéo, la marque chinoise révèle d’abord son prochain flagship, le 12S Ultra. Puis, vient le modèle 12S Ultra Concept. Un petit mot révélateur, car il s’agit d’un smartphone destiné à une démonstration technique ; il n’est donc pas destiné au marché.

Confidentiel jusqu’à maintenant, ce concept comporte une monture pour visser l’objectif d’un appareil photo. Évidemment, elle est surtout adaptée aux matériels Leica. Dans la vidéo, un Leica Summilux-M 35mm f/1,4 ASPH (pour les connaisseurs) est mis en place. Un hybride vient donc de naître, ouvrant un champ de possible inédit pour la photographie mobile.

Un smartphone concept pour l’instant

Le mot important à retenir est Concept. Cette version du Xiaomi 12S Ultra est une expérimentation, destinée à mettre en avant le savoir-faire de la marque ainsi que son partenariat avec Leica. Le modèle possède ainsi une ergonomie toute relative et un design très basique, le but n’étant pas de séduire un potentiel consommateur. Celui-ci pourra se satisfaire du modèle 12S Ultra classique, seulement s’il passe par la Chine cependant. En effet, la version commercialisée est pour l’heure uniquement réservée à ce pays.

Si l’ajout de l’objectif va booster les performances du smartphone pour la photographie, il n’en reste pas moins que d’autres freins sont là avant de rattraper les appareils photo. Prise en main, poids inégalement réparti, mais aussi réglages propres au boîtier de capture, il reste un monde avant que les smartphones ne viennent aussi rendre obsolètes les appareils photo.

Pour autant, on devine derrière cette vidéo l’envie pour Xiaomi de tester une idée pour, un jour, lancer un modèle héritant de ces caractéristiques. Espérons cependant qu’il ne rejoindra pas la longue liste des tentatives ratées dans le domaine de la photographie mobile. Ayons une petite pensée pour les gammes QX-10 et QX 100 de Sony, des objectifs photo connectables via Bluetooth.

La vidéo de présentation :