Xenomorph : le nouveau malware qui vole vos données bancaires

La liste des malwares apparus ces derniers mois s’allonge inlassablement. Ces logiciels malhonnêtes font la fortune des pirates et couler de nombreuses larmes digitales des yeux des pauvres victimes flouées. Chacun a en plus sa spécialité, comme si les acteurs malintentionnés prenaient un malin plaisir à se partager le marché. BluStealer cible vos cryptomonnaies ; Joker et GriftHorse vous abonnent à des services SMS premium sans vous demander votre avis ; FluBot se spécialise dans le vol de données… Il y en a vraiment pour tout le monde. Xenomorph, le dernier venu, s’attaque plutôt à votre compte en banque.

Google fait tout ce qu’il peut pour empêcher la présence de malwares dans les applications présentes sur son Play Store, mais les pirates font tout de leur côté pour mettre à mal leur vigilance. C’est ainsi que des applications vérolées s’invitent parfois dans la grande ronde des possibilités. Dernièrement, les chercheurs en sécurité informatique de ThreatFabric ont découvert une nouvelle menace bien planquée sous couverts de vous aider. Elle est en effet cachée dans l’app Fast Cleaner qui vous promet d’améliorer les performances de votre batterie et de nettoyer votre smartphone. Il n’en est rien, vous vous en doutez bien, puisque son but premier est surtout de dissimuler un cheval de Troie bancaire. Ce dernier, connu sous le sobriquet effrayant de Xenomorph (comme la créature des films de la saga Alien), peut voler vos informations d’identification et même intercepter les SMS de double authentification.

In the beginning of February, ThreatFabric discovered #Xenomorph, a brand new Android malware family with ties to another infamous Android malware banking trojan.

Can you guess which one? ;)

Blog-post coming soon. Stay tuned! pic.twitter.com/fPbUEa151s

— ThreatFabric (@ThreatFabric) February 18, 2022