Windows 11 : Tout ce que vous devez savoir un mois avant la sortie de l’OS

Une expérience plus moderne et simplifiée

Initialement, Windows 10 devait être le dernier volet de la saga des systèmes d’exploitation de Microsoft. Mais visiblement, la multinationale américaine a changé d’avis. Première nouveauté visible au premier coup d’œil : le design. Parmi les grands changements, le positionnement de la barre des tâches qui est automatiquement centrée et n’est plus située sur la gauche. Rassurez-vous, vous avez la possibilité de la remettre à gauche. L’expérience Windows 11 se veut plus moderne, en témoigne les fenêtres transparentes et aux contours arrondis. Le menu a également été modifié. Plus simple d’utilisation, il se divise désormais en deux parties : les applications et les recommandations qui correspondent à des fichiers ouverts récemment.

On a également pu constater l’apparition d’un menu widget. Via ce dernier, il est possible d’accéder aux actualités, à la météo ou encore à la bourse. Les applications devraient aussi pouvoir être accessibles depuis le menu widget auquel une icône est dédiée dans la barre de tâches. En parlant d’applications, Windows 11 ne permet pas pour le moment pas l’accès aux applications Android. En revanche, un partenariat avec Amazon app store a été trouvé. Une maigre consolation puisque le store d’Amazon est bien moins fourni.

Au niveau de la structure et de l’organisation de l’espace, l’utilisateur a le choix entre quatre manières de structurer son écran. Il peut séparer son écran en deux, trois ou quatre parties distinctes. Quelques bugs surviennent encore du fait que certaines applications ne sont pas adaptées à certains formats, mais cela devrait être réglé d’ici peu.

Windows 11, simple refonte esthétique ou véritable nouveauté ?

Le thème sombre a aussi été largement amélioré. Contrairement à Windows 10, plus aucun menu n’apparaît en blanc quand le mode sombre est activé. On relève également un changement de logo avec la reprise du logo de Microsoft. Les icônes de l’explorateur de fichiers ont été largement retravaillées puisqu’elles sont désormais en couleur, ce qui rend la navigation beaucoup plus agréable. Cet ajout de couleur va dans le sens de la modernité.

Les nouveautés ne se limitent évidemment pas à toutes celles que nous venons d’énoncer. Mais rien qu’en comparant et en les analysant, on se rend compte qu’encore une fois Microsoft s’est largement inspiré de MacOS. Par ailleurs, le géant américain semble essentiellement avoir concentré ses efforts et son travail sur une refonte esthétique majeure de son système. Pour le moment, il y a peu de fonctionnalités complètements innovantes. Seul le design et l’aspect visuel ont véritablement évolué. Mais nous ne sommes pas à l’abri de surprises dans la version finale.

Votre ordinateur est-il compatible avec Windows 11 ?

De manière générale, les ordinateurs compatibles sont ceux ne précédant pas la génération des processeurs 8 intel de core et des Ryzen 2000. Si ces enchaînements de chiffres et de lettres sont trop complexes, des listes des outils compatibles ont été mis à disposition par certaines marques d’ordinateurs. Pour Asus et Dell. Pour Lenovo, une liste devrait prochainement être publiée.