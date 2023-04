Wi-Fi : qu’est-ce que ça veut dire ? Rien du tout !

Si tout le monde a déjà entendu parler de Wi-Fi, il faut savoir que c’est grâce au travail de communicants qui ont popularisé ce nom. Cette norme de communication sans fil s’appelle en fait IEEE 802.11 avec des lettres barbares à la fin pour spécifier la génération (« a » pour la première, « n » pour la troisième, « ac » pour la cinquième ou « be » pour la septième et dernière en date).

Trouver un nom vendeur…

Alors que la technologie est prête à la fin des années 90, la Wireless Ethernet Compatibility Alliance – qui regroupe 6 gros acteurs du marché des télécommunications de l’époque (Nokia, Cisco, Lucent, etc.) – demande à la marque Interbrand de trouver un nom et une identité visuelle pour vendre leur matériel. La société américaine trouve un joli logo en forme de ying/yang et le nom Wi-Fi, qui ne veut rien dire, mais qui ressemble un peu à HiFi (pour High Fidelity).

Wireless Fidelity ne veut rien dire non plus !

Seulement voilà, les techniciens de la Wi-Fi Alliance n’aiment pas trop ce terme, car il ne veut rien dire. La firme va alors essayer de donner du sens au mot et va pousser le terme « Wireless Fidelity » au début des années 2000 en le plaçant sur des t-shirts et différents supports de communication. Lorsque « Wi-Fi » deviendra une dénomination acceptée par tous, l’Alliance arrêtera de vouloir absolument donner une signification au nom et de saboter le travail d’Interbrand.

Alors si on vous demande si on doit dire « le » ou « la » Wi-Fi, répondez qu’on s’en fiche parce que ça ne veut tout simplement rien dire !