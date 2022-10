WhatsApp va interdire la capture d’écran sur les messages éphémères !

Depuis l’année dernière, il est possible d’envoyer des photos ou vidéos à « vue unique » à vos correspondants WhatsApp. Vos contacts avaient cependant la possibilité de faire une capture d’écran pour garder une trace de vos envois. Ce ne sera bientôt plus possible…

L’année dernière WhatsApp s’est mis à la page en permettant l’envoi de photos et de vidéos en mode « éphémère ». Cette fonctionnalité, implémentée pour la première fois par Snapchat il y a des années, permet d’envoyer une photo à un contact pour que ce dernier puisse la voir une seule fois avant qu’elle ne soit autodétruite par l’application. Photo coquine, photo de mot de passe ou n’importe quel cliché que vous ne voulez pas partager, la « vue unique » fonctionne aussi pour les vidéos.

📝 WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what's new? WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022

Un système qui n’est pas infaillible…

Le souci, c’est qu’il est possible de prendre une capture de ce document. Pire, à l’inverse de Snapchat vous n’êtes pas prévenu que votre correspondant a pris une capture. Mark Zuckerberg a donc annoncé en août dernier que WhatsApp modifierait sa politique pour interdire les captures d’écran sur les messages en vue unique. C’est ainsi que la nouvelle version bêta v2.22.22.3 vous notifie d’un « Can’t take screenshot due to security policy » si vous désirez prendre une capture sur une vue unique. Ce système connaît cependant ses limites : un appareil rooté avec une application spéciale pourrait outrepasser cette restriction. De même il est toujours possible de prendre une photo de l’écran avec un autre téléphone.

Comment utiliser la vue unique sur WhatsApp ?

Comment utiliser la vue unique sur WhatsApp ? Ouvrez l’application puis choisissez une conversation. Sélectionnez une photo/vidéo de votre galerie ou prenez un cliché directement avec l’appareil photo. Avant d’envoyer, appuyez sur le symbole Vue Unique. C’est celui avec un 1 entouré. C’est bon, vous pouvez faire Envoyer. Si l’accusé de réception est activé, vous saurez si votre correspondant l’a ouvert, mais notez que le fichier disparaîtra si votre correspondant ne fait rien pendant 14 jours. Attention l’interdiction de prendre une capture est encore en version bêta. Il est donc encore possible de garder une trace de votre fichier…