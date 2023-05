WhatsApp : une nouvelle fonction pour cacher vos conversations privées

WhatsApp, la messagerie de Meta, bénéficie de mises à jour régulières qui viennent étoffer son catalogue de fonctionnalités et enrichir l’expérience utilisateur. Récemment, un mode multiappareil était déployé, ainsi qu’un ensemble de nouvelles optimisations. Une nouvelle fonctionnalité va donc être déployée, amenant la possibilité pour l’utilisateur de verrouiller ses discussions les plus intimes !

Comme détaillé par WhatsApp, le but de cette fonctionnalité est de garder le secret le plus total autour d’une conversation. Une fois le verrouillage d’une conversation activé, les messages concernés sont déplacés vers un dossier spécifique, accessible uniquement via le mot de passe du téléphone ou son empreinte biométrique. Les notifications de discussion sont aussi masquées automatiquement.

WhatsApp's new Chat Lock feature hides your most private messages so only you can see themhttps://t.co/4h18r96kbL

— Android Central (@androidcentral) May 15, 2023