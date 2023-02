WhatsApp se fâche et sanctionne ! Votre compte menacé de suppression ?

WhatsApp met le paquet en ce moment pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais les utilisateurs en veulent toujours plus. Certains n’hésitent pas à installer des versions modifiées de WhatsApp sur leurs appareils pour avoir des stickers supplémentaires, la possibilité d’envoyer des messages groupés à encore plus de contacts, deux comptes sur une seule appli, plus de personnalisation, etc. Bien sûr ces clones de WhatsApp ne figurent pas sur le Play Store, car Meta demande à Google de faire le ménage, mais il est tout à fait possible de les trouver facilement sous forme de fichier APK (Android Package).

La Cour des Miracles

Ce comportement est dangereux, car on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber en installant un fichier APK sur son appareil :

Spyware , pour récupérer des tonnes d’informations sur vous

, pour récupérer des tonnes d’informations sur vous Adware , pour vous bombarder de pubs non sollicitées

, pour vous bombarder de pubs non sollicitées Dialer , pour composer des numéros surtaxés dans votre dos

, pour composer des numéros surtaxés dans votre dos Banking Trojan, pour voler vos identifiants bancaires ou vos cryptomonnaies

WhatsApp cherche à protéger les utilisateurs, mais souhaite aussi contrôler les chiffres de téléchargement de sa propre application. Idem pour les données récupérées et traitées.

Un « ban » de 24 heures… Puis compte effacé !

Depuis longtemps, Meta suspendait les utilisateurs qui utilisaient ce genre d’applis, mais cela n’a pas vraiment eu d’effet puisqu’on compte de plus en plus de fichiers APK de ce type : WhatsApp Pro, FM WhatsApp, WhatsApp Aero, WhatsApp Plus, etc. Meta va donc y mettre un terme. Après la mise sur la touche de 24 heures habituelle, les utilisateurs verront leurs comptes effacés s’ils persistent et n’installent pas la version officielle de l’appli. Pour l’instant on ne sait pas encore quand cette nouvelle politique prendra effet. On ne sait pas non plus si un compte effacé sera rayé des tablettes avec son numéro de téléphone ou s’il sera possible de revenir à zéro. Surprise !