WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur vos vieux smartphones

Chaque année c’est la même chose, WhatsApp tranche dans le vif en arrêtant de fonctionner sur les appareils les plus anciens. Le but est bien sûr d’éviter que des failles de sécurité ne deviennent critiques sur la messagerie.

En 2022, WhatsApp va dire au revoir à tous les appareils équipés d’une version antérieure à Jelly Bean (v4.1). L’application avait déjà dit « bye bye » aux appareils sous Honeycomb (v3) l’année dernière et à ceux sous Gingerbread (v2.3) l’année d’avant. Ce sont donc les possesseurs de smartphones et de tablettes sous Ice Cream Sandwich (v4) qui sont impactés cette année à partir du 31 mai.

Il faut dire que la dernière version de cet OS date de mars 2012 ! Et dans le monde des applis, 10 ans c’est une éternité… Cette purge va pousser vers la sortie son lot d’appareils iconiques comme le Sony Xperia M, le Samsung Galaxy Ace 2 ou le LG Optimus L5 II.

Si vous avez un boomer dans votre entourage qui vous explique que son WhatsApp ne marche plus, il faudra lui expliquer qu’il est temps de changer d’appareil (et dites-lui que c’est de la faute de Macron aussi). Si vous cherchez un smartphone à bas prix pour le remplacer, vous pouvez toujours consulter notre section Bons Plans.

Du côté des iPhone, les modèles SE, 5, 5C, 6S et 6S Plus sont mis sur la touche. Bref il vous faudra au moins la version 10 d’iOS pour continuer à recevoir et envoyer vos messages. Attention à partir du 22 octobre 2022, les WhatsApp sous iOS 10 vont à leur tour être poussés vers la sortie…

Changez d’OS ?

Pour les plus bidouilleurs d’entre vous, il reste aussi l’espoir de passer au système Android alternatif LineageOS. En passant par cette solution, vous pourrez upgrader votre système Android à des versions plus récentes que celles proposées par le constructeur. Il faudra cependant que votre appareil fasse partie de la liste des smartphones supportés.

En attendant un changement d’OS ou de smartphone, pensez à sauvegarder les conversations que vous souhaitez conserver ou elles seront perdues à jamais. Pour ce faire, appuyez sur les trois petits points en haut à droite, puis Paramètres, Discussions et Sauvegarde discussion.