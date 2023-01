WhatsApp libéré ? Une nouvelle fonctionnalité anti-censure et bloquages

Vous le savez, nous ne sommes pas très « WhatsApp » à la rédaction. Certes l’application est chiffrée de bout en bout, mais elle reste propriétaire et se permet de faire un peu ce qu’elle veut avec votre numéro de téléphone par exemple. Pourtant, cette fois, nous sommes obligés de reconnaître que l’application détenue par Meta va dans le bon sens. WhatsApp propose maintenant un proxy permettant de contourner les restrictions locales.

On sait par exemple que l’Iran, le Brésil, l’Ouganda ou l’Égypte ont déjà bloqué la messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde pour éviter à des manifestants de communiquer et de s’organiser. La technique est simple : rendre inopérants les serveurs de WhatsApp pendant une période plus ou moins longue sur une zone géographique déterminée. Bien sûr, il est possible d’avoir recours à un VPN pour déjouer ce blocage, mais les services de ce type sont souvent payants. Heureusement la dernière version de WhatsApp propose la mise en place d’un proxy. Ce n’est pas parfait, mais cela a le mérite d’exister. Le but est de se connecter à un serveur tenu par un bénévole et qui ne sera pas dans la liste des gouvernements oppresseurs.

Où trouver la fonctionnalité proxy ?

Ouvrez WhatsApp et allez dans le menu avec les 3 petits points. Faites Paramètres > Utilisation données et stockage > Paramètres du proxy.

L’application va alors vous prévenir : « Utilisez un proxy uniquement si vous ne parvenez pas à vous connecter à WhatsApp. Votre adresse IP peut être visible par le fournisseur de proxy, qui n’est pas WhatsApp. »

Le chiffrement de bout en bout est toujours garanti, mais il reste le plus dur à faire : définir le proxy. Car WhatsApp ne souhaite pas fournir une liste. Ce serait compliqué à mettre en place et Meta ne souhaite pas se fâcher avec la République Islamique d’Iran. Ces gens-là ne sont pas loin d’avoir la bombe atomique alors il faut pas charrier. Comment obtenir un proxy si on souhaite défier le régime de Téhéran ? Le système D : se faire refiler une adresse par un camarade, un flyer, une affichette collée dans la rue, etc. Lorsqu’on voudra balader un tyran bien de chez nous en place de Grève, il faudra se souvenir de ces petites astuces…