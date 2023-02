WhatsApp : découvrez les 3 nouveautés de la dernière version

WhatsApp s’affine de plus en plus et propose à nouveau des fonctionnalités qui gomment certains manques dont la messagerie souffrait jusque-là.

WhatsApp, c’est un peu le Pokémon des messageries ! Là où d’autres stagnent et ne s’améliorent jamais, l’application de Meta, elle, n’en finit plus d’évoluer et de développer de « nouveaux pouvoirs ». On apprenait par exemple, il y a de cela quelques jours, qu’il serait bientôt possible de convertir les messages vocaux en texte. Comment muscler son jeu pour garder sa place en haut du classement et garder une longueur d’avance sur ses concurrents directs ? En dévoilant régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme dans la dernière version en date justement.

WhatsApp : toujours plus grand, toujours plus haut !

C’est en effet ce qu’ont pu découvrir les utilisateurs de la version 2.23.3.77 (allez dans Paramètres > Aides > Infos sur l’application pour vérifier). Tout d’abord, pour fait sauter la frustration de certains, vous pouvez aujourd’hui envoyer 100 photos/vidéos en même temps. Pratique quand on revient d’un événement partagé avec ses amis ou sa famille. Jusque-là, la limite était de 30, c’est donc une sacrée amélioration. Autre fait important, vous pouvez maintenant transférer des fichiers de taille jusqu’à 2 Go ! Cela signifie que vous pouvez par exemple envoyer des fichiers vidéo de grande qualité, que ce soit du 4K ou plus. Une manière également de se transférer ses propres gros fichiers jusqu’à un ordinateur puisqu’il est possible de s’envoyer des messages à soi-même. Vous pourrez ainsi vous éviter de brancher votre téléphone à votre PC ou de saturer vos dossiers dans le cloud.

If the update is officially rolled out, it will allow users to share it will allow users to share high-resolutions files.https://t.co/iVcjvp12Se — Economic Times (@EconomicTimes) February 16, 2023

Autre nouveauté peut-être moins « révolutionnaire » mais qui a l’avantage d’exister, il est maintenant possible de choisir un nom long de 100 caractères pour les groupes WhatsApp. Ça fait beaucoup mais certains y trouveront probablement une utilité. (cette dernière phrase contient 60 caractères, vous comprenez donc mon scepticisme concernant un titre qui en ferait 40 de plus). Ces mêmes utilisateurs seront sûrement ravis d’apprendre que les descriptions des groupes pourront également s’étaler sur plus de mots.

L’important, c’est que ça fasse le bonheur de quelqu’un !