WhatsApp : 6 astuces et réglages pour vous protéger !

Vous aimeriez bien vous passer de WhatsApp car vous savez que c’est un poison pour vos données personnelles. Le problème c’est que de nombreuses personnes l’utilisent autour de vous… Voici 6 astuces pour le rendre plus « acceptable » et plus sûr.

Vous utilisez WhatsApp, la célèbre messagerie instantanée ? Détenue par Meta, l’application est l’un des services les plus répandus dans le monde pour les échanges de messages et de médias. Mais comme pour tout ce qui touche aux entreprises de Facebook, on peut légitimement se poser des questions sur notre confidentialité.

Alors voici 6 astuces pour mieux protéger votre intimité sur WhatsApp, sans pour autant avoir à désinstaller le service !

1 – Masquez votre statut de connexion

Vous pensez que quelqu’un épie les moments où WhatsApp vous affiche comme connecté ? Il est possible de cacher le statut En ligne ainsi que la mention de dernière connexion.

Depuis les Paramètres de l’application

de l’application Ouvrez l’onglet Confidentialité

Sélectionnez Présence en ligne

Ici, vous pouvez choisir qui peut voir votre activité ainsi que votre dernière connexion : tout le monde, certains contacts, personne…

2 – Masquez vos accusés de lecture

Vous aimez peut-être prendre votre temps pour répondre aux messages. Pour que votre interlocuteur ne sache pas quand vous avez ouvert la conversation, il est possible de désactiver les deux petits symboles bleus dans les échanges WhatsApp.

Depuis les Paramètres , dans l’onglet Confidentialité

, dans l’onglet Désactivez l’option Confirmations de lecture

3 – Évitez d’être ajouté à des groupes

Entre les bots et les contacts insistants, on peut souvent se retrouver ajouté à des groupes WhatsApp contre son gré. Plus maintenant, grâce à cette astuce.

Depuis Paramètres , via l’onglet Confidentialité

, via l’onglet Sélectionnez l’option Groupes

Vous pouvez maintenant décider qui peut vous ajouter à un groupe : Tout le monde, juste vos contacts ou encore seulement certains contacts

4 – Signalez ou bloquez des contacts gênants

Un lourd sur WhatsApp vous importune ? Bloquer, signaler et se protéger des gêneurs est possible via l’application.

Depuis les Paramètres , dans l’onglet Confidentialité

, dans l’onglet Choisissez Contacts bloqués et cliquez sur Ajouter

et cliquez sur Là, vous pouvez sélectionner celui ou ceux que vous envoyez aux oubliettes

5 – Activez la vérification en deux étapes

Bon, il ne s’agit pas de la solution miracle pour la sécurité de vos données WhatsApp. Malgré tout, l’authentification à facteurs multiples permet d’éviter la majeure partie des piratages et autres connexions frauduleuses.

Depuis les Paramètres , cliquez sur Compte

, cliquez sur Choisissez la Vérification en deux étapes

Activez-la et choisissez un code PIN à 6 chiffres ; il est aussi possible d’ajouter une adresse mail au cas où vous oubliez ce code

6 – Activez la sauvegarde chiffrée de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout (End-to-End Encryption) permet de sécuriser le contenu de vos conversations. Plus personne ne pourra y accéder hormis vous, pas même WhatsApp. Cependant les sauvegardes ne sont pas chiffrées de bout en bout par défaut, il est possible de changer cela…

Depuis les Paramètres , sélectionnez les Discussions

, sélectionnez les Cliquez sur Sauvegarde discussions

Choisissez Sauvegarde chiffrée de bout en bout

Créez le mot de passe pour la sauvegarde de vos données E2EE

Attention : WhatsApp ne peut pas vous aider à changer votre mot de passe pour cette fonctionnalité ! Gardez-le en sécurité, ou bien optez pour la clef de chiffrement à 64 chiffres (à stocker précieusement aussi).