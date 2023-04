Vrai ou Faux ? Le prix d’Uber augmente quand votre batterie baisse ?

La batterie influe sur le prix ?

C’est le site Le Bonbon qui a partagé l’information, fin mars 2023, au travers de la mise à jour d’un article publié en 2021. Selon eux, après un test mené avec deux portables, au même endroit, avec des niveaux de batterie opposés (l’un à pleine charge, l’autre déchargé), la commande de la même course sur Uber affichait des prix radicalement différents.

On le sait, depuis 2016, l’application Uber a accès à votre niveau de batterie. Une information qui a mené l’un des experts en économie du comportement du groupe, Keith Chen, à affirmer que le client était prêt à payer plus cher si son smartphone était sur le point de s’éteindre.

D’autres tests infirment la théorie

Au sein du même article, supprimé depuis, un autre test dans les mêmes conditions montre des prix similaires, quel que soit le niveau de batterie. Du côté de BFM, qui a réalisé une expérience identique, pareil, pas de changement de prix en fonction du niveau de batterie. Alors, un autre facteur influe-t-il sur le prix ?

Uber rappelle sa politique d’offre et de demande

Du côté d’Uber, on tient à rappeler le principe de base de l’application. L’interface propose une mise en relation avec des chauffeurs pour un trajet défini ; moins il y a de chauffeurs différents, plus le prix est susceptible d’être élevé. Un principe élémentaire de marché, l’offre et la demande, mis en application pour votre course de VTC.

Finalement, cette histoire est-elle vraie ou fausse ? Eh bien, ni l’un ni l’autre.

Si d’un côté, certains éléments tendent vers le non, il ne faut pas écarter la part de flou dans l’algorithme qui empêche de totalement écarter cette possibilité. Ainsi, il faut rappeler que Forbes évoquait de manière sérieuse et argumentée l’hypothèse en 2016. De plus, Uber ne partage plus les facteurs impactant ses prix depuis plusieurs années. Un flou qui crée logiquement de la méfiance et de l’incompréhension.