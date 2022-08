VPN le moins cher : PureVPN à seulement 1,69 €/mois !

Chiffrement AES 256 bits, changement d’IP, surf anonyme, split tunneling, kill switch, protection contre les fuites WebRTC/DNS/IPv6, pas de journal de connexion : ce sont les fonctionnalités basiques de n’importe quel VPN actuel. Mais alors, pourquoi en choisir un plutôt qu’un autre ? Le prix bien sûr, mais aussi les fonctionnalités supplémentaires qu’on trouve par exemple chez PureVPN.

Des qualités indéniables !

PureVPN possède un réseau mondial de serveurs comptant plus de 6500 machines réparties dans 78 pays avec une vitesse maximale de 20 Gbps. Jamais vous ne remarquerez que votre connexion passe par un VPN, qu’il s’agisse de télécharger via BitTorrent, de regarder le Netflix américain (avec un catalogue de films et de séries plus récents que le Netflix français) ou une retransmission sportive que vous auriez normalement dû payer au prix fort (Ligue 1, Ligue des Champions, Formule1, MotoGP, etc.)

Des tonnes de fonctionnalités

PureVPN prend aussi en charge tous les protocoles de sécurité, y compris OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP et IKEv2 pour vous offrir un service adapté à toutes vos machines. En effet, vous pouvez équiper jusqu’à 10 appareils à la maison : mobiles, télévisions, routeurs, consoles, etc. PureVPN c’est aussi une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 avec la possibilité de revenir sur votre décision au bout de 31 jours. Le VPN n’a que des qualités et propose même plus de fonctionnalités que ses concurrents. Nous allons maintenant voir que PureVPN, malgré ses avantages, coûte bien moins cher que NordVPN ou ExpressVPN par exemple…

PureVPN, 4 fois moins cher que ses concurrents !

Alors quel est le prix de PureVPN ? Avec notre code promo androidmt15, vous allez économiser 15 % sur le prix déjà très bas du service. Pour 27 mois (2 ans + 3 mois gratuits), vous n’allez payer que 45,86 € soit 1,69 €/mois. C’est tout simplement le VPN le moins cher du marché. Vous ne nous croyez pas ? Regardons alors les concurrents…

NordVPN ne propose que 5400 serveurs dans 59 pays, pourtant le service est bien plus cher avec une offre de 24 mois à 83,76 € soit 3,49 €/mois. NordVPN, c’est donc deux fois plus cher que PureVPN !

Et du côté d’ExpressVPN, il faudra payer 81 € pour seulement 15 mois de protection, soit un prix de 6,75 €/mois. ExpressVPN est 4 fois plus cher que PureVPN pour une vitesse similaire, mais avec moins d’emplacements et des options payantes supplémentaires. Vous l’avez compris, le bon plan du moment c’est PureVPN. N’oubliez pas d’utiliser notre code promo androidmt15 pour profiter de ce prix plancher.

Les nouveautés 2022 de PureVPN

L’introduction de clés de chiffrement résistantes aux attaques quantiques sur le protocole OpenVPN.

sur le protocole OpenVPN. Des vitesses de serveur améliorées à 20 Gbps .

. Lancement de deux nouveaux protocoles: WireGuard et Proxy.

et Proxy. Lancement de nouveaux serveurs .

. Déménagement de Hong Kong aux Îles Vierges Britanniques .

. Lancement d’une nouvelle appli Android TV et Firestick.

et Firestick. Lancement du support multi-port .

. Lancement d’un tchat support client dans l’appli même.

dans l’appli même. Élargissement du support à 11 nouvelles langues .

. Ajout d’un centre de notifications pour tous les utilisateurs.

Les + de PureVPN :