VPN efficace ou grigri inutile ? La vérité sur NordVPN

NordVPN est l’un des principaux services VPN sur le marché avec un conséquent budget marketing : on ne compte plus les partenariats avec des Youtubeurs ou influenceurs, ni même les publicités sur le Net ou à la télévision. NordVPN c’est le premier service de ce type auquel on pense quand on entend « VPN » et ce n’est pas pour rien. Mais au-delà de cette popularité, NordVPN est-il vraiment un bon service ?

Une protection en ligne

NordVPN offre un niveau élevé de sécurité en utilisant un chiffrement de « qualité militaire » : cet argument est mis en avant et c’est aussi le cas de ses concurrents puisque tous utilisent l’AES-256 comme algorithme. Côté protocole, NordVPN ne fait pas non plus dans l’originalité avec de l’OpenVPN ou de IPsec IKEv2. Pourtant, le service propose aussi son propre protocole basé sur WireGuard : NordLynx. Pour faire simple, NordLynx est plus récent et plus sécurisé que le vieillissant OpenVPN car il est plus « court » et dispose de moins de surface d’attaque.

Un bon point pour NordVPN donc qui a le mérite de proposer ce petit « plus ».

Nord VPN protège vos données sensibles, telles que vos informations de connexion et vos communications en ligne, en les chiffrant et en les protégeant des regards indiscrets. Cela est particulièrement important lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, où vos données pourraient être vulnérables. C’est aussi un VPN réputé pour son engagement envers la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Il ne conserve aucun registre d’activité en ligne, ce qui signifie qu’aucune de vos données de navigation ou de connexion n’est enregistrée. De plus, NordVPN est basé au Panama, un pays qui n’est pas soumis aux lois de rétention des données de l’Union européenne ou des États-Unis, renforçant ainsi la confidentialité de vos informations.

Les fonctionnalités méconnues

NordVPN dispose d’un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde entier. Avec plus de 5700 serveurs dans plus de 60 pays, vous pouvez facilement vous connecter à un serveur dans la localisation de votre choix. Cela vous permet d’accéder à du contenu géorestreint, de contourner les restrictions régionales et de profiter d’une expérience Internet sans frontières. Le service dispose aussi de serveurs spécialisés. Vous n’êtes pas obligé de les utiliser, mais on compte un type de serveur à sécurité renforcée via le protocole Tor, des machines pour le stream (débit constant), pour le téléchargement P2P (haut débit) et bien sûr le système à double VPN qui fait passer votre trafic par deux pays différents. Difficile d’être plus complet à ce niveau.

Enfin, NordVPN est compatible avec une grande variété de plateformes, y compris Windows, macOS, Android, iOS et Linux. Il offre également des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox. Vous pouvez ainsi protéger vos appareils et naviguer en toute sécurité, quel que soit le système d’exploitation que vous utilisez. NordVPN prend en charge 6 appareils en même temps et propose des fonctionnalités intéressantes : split tunneling, kill switch, smart DNS, etc.

Et le prix dans tout ça ?

Avec NordVPN, les tarifs sont dégressifs, mais l’offre qui vaut vraiment le détour en ce moment c’est l’abonnement « Avancé » de 2 ans avec un gestionnaire de mots de passe et une protection anti-malware. Cela revient à payer 4,99 €/mois au lieu de 13,99 €, soit une réduction de 52 % sur l’offre standard. Cette formule comprend le VPN avec ses 5789 serveurs, une protection anti-malware et un bloqueur de publicité. On compte aussi une version « Premium » à 5,99 €/mois avec en plus un espace de 1 To de stockage chiffré.

Trop cher ? On trouve aussi une formule Essentielle pour 3,99 € avec seulement le VPN multiplate-forme. Après, il ne faut pas oubliez qu’avec NordVPN vous payez aussi les coûts de marketing et le service client 24h/24 et 7j/7. Pour des prix plus sympas, il faudra aller vers la concurrence. Le très bon CyberGhost ne coûte que 2,19 €/mois pour un service presque similaire. Il ne manque que le gestionnaire de mots de passe, le double VPN et les serveurs Tor.

À vous de faire votre choix !