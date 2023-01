Votre smartphone peut-il vraiment faire exploser une station-service ?

Depuis 2010, on a pris l’habitude de voir ce panneau dans les stations essence. Un portable barré qui symbolise l’interdiction d’utiliser son appareil dans les parages des pompes. Mais cette règle est-elle encore d’actualité en 2023 ?

Il suffira d’une étincelle

C’est via un arrêté du 15 avril 2010 que la France a établi cette interdiction d’utiliser son téléphone portable dans l’aire d’une station-service. En cause, les vapeurs hautement inflammables qui s’échappent des pompes lorsque l’on fait le plein, flottant autour des pompes. La moindre flamme, ou même étincelle peut alors causer une puissante explosion, vu que sous les stations se trouvent des milliers de litres de carburant.

Depuis sa mise en place, cette règle n’a pas été revue ou annulée. Elle est restée telle quelle, ancrée sur des règles de protection en atmosphère volatile issues des années 80 (notamment un arrêté en date du 23 janvier 1980).

Un risque très faible, mais une règle de précaution

Si cette règle était déjà d’une prudence extrême en 2010, elle l’est encore plus en 2023. Nos smartphones bénéficient d’une étanchéité renforcée et leurs ondes sont à des taux bien en dessous des minimas pour mettre le feu à du carburant. D’ailleurs, de nombreux experts ont prouvé le risque très faible, voire nul, de ce genre d’incident.

En plus de l’étanchéité renforcée, la plupart des smartphones actuels sont équipés de batteries à longue durée de vie et de protections contre les surchauffes, ce qui les rend encore plus sécuritaires à utiliser près des stations essence. Pourtant, la règle persiste, renforcée par une légende urbaine d’explosions massives dues à des smartphones.

Bon, en d’autres termes, si vous passez un coup de fil à la station essence du coin, peu de chances que cela mène à une scène digne de Michael Bay. Cependant, ça ne fait pas de mal de s’éloigner, le temps d’un plein, de son téléphone. Dans le doute, gardez-le dans la voiture pendant ces quelques minutes !