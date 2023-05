Votre compte Google bientôt supprimé ? Le ménage commence !

C’est dans un post sur son blog que Google a annoncé sa nouvelle stratégie en matière de comptes inactifs. À compter de décembre 2023, tous les comptes sans activité depuis plus de 24 mois seront supprimés, progressivement. D’abord, ceux qui n’ont jamais été utilisés (par exemple un compte spam) puis ceux qui ont été utilisés, mais sans connexion depuis plus de deux ans.

