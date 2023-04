Virus YouTube : attention à ce malware dans la description des vidéos !

Son petit nom c’est Aurora Stealer. Il s’agit d’un malware qui – comme son nom l’indique – va voler à peu près tout ce qu’il est possible de voler sur un ordinateur. Nous parlons ici d’argent via plus de 40 types de portefeuilles crypto, mais aussi de mots de passe pour accéder aux comptes de la victime ou usurper son identité. Aurora Stealer fait partie d’une nouvelle vague de virus : les « Malware-as-a-Service ». Il suffit de payer 250 $/mois pour accéder aux différentes fonctionnalités. Chaque petit truand en herbe doit donc rentabiliser son investissement en plaçant des liens contaminés pour piéger ses malheureuses victimes.

In a new twist to #malware distribution, threat actors are using YouTube videos to distribute the Aurora information stealer via "highly evasive" in2al5d p3in4er loader.

Read on to learn more: https://t.co/u3K5lFQHJ8#informationsecurity #cybersecurity

— The Hacker News (@TheHackersNews) April 19, 2023