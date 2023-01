Urgent : débarrassez-vous du navigateur Google Chrome !

Vous avez Chrome sur votre appareil Android et vous trouvez qu’il vous convient très bien ? Détrompez-vous ! Google Chrome est un cancer et vous devriez changer de navigateur immédiatement…

La plupart des utilisateurs d’Android ne se posent même pas la question. Google Chrome est le navigateur paramétré par défaut sur de nombreux appareils et même si à chaque fois que l’on change de téléphone, le système nous donne un semblant de choix, Chrome est tellement intégré à l’écosystème Android qu’il arrive parfois qu’on revienne sur sa décision de changer de navigateur. On le voit avec l’interface Pixel Launcher qui force légèrement la main de l’utilisateur avec sa barre de recherche attachée comme un bagnard à Google Chrome.

Mais au final, Google Chrome, c’est si mauvais que ça ? Pourquoi vouloir absolument changer de navigateur ?

Google se nourrit de vos données…

En premier lieu, il faut se méfier comme de la peste des « forceurs ». Si Google Chrome tient à ce point à être le navigateur principal sur votre appareil, c’est qu’il y a une raison. Associé à votre compte Google, Chrome piste toutes vos recherches et s’en sert pour dresser un profil de consommateur. Il vendra ensuite ces données à des annonceurs qui sauront si vous aimez Star Wars, si vous avez des enfants, si vous préférez la bière ou le vin, etc. Bonus : le mode de navigation privé de Chrome n’est pas vraiment privé et il ne bloque aucun cookie. Google fait son argent avec la publicité. Firefox n’a, lui, rien à vous vendre.

Fils de pub

Firefox n’a tellement rien à vous vendre qu’il intègre un bloqueur de publicité tandis que Chrome va faire en sorte de mettre à mort ces extensions cette année.

Et ce n’est pas tout puisque Chrome est aussi un logiciel propriétaire : son code source n’est pas connu et Google peut mettre absolument ce qu’il veut dedans contrairement à Firefox. Vous n’aimez pas Firefox et vous pensez qu’on prend de l’argent pour vous dire du bien de ce logiciel ? On aimerait bien… Plus sérieusement, prenez n’importe quel autre navigateur : tous sont mieux que Chrome. Brave, DuckDuckGo, Vivaldi, Opera… Une pomme de terre est un meilleur navigateur que Chrome.