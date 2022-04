Une nouvelle version payante de WhatsApp ?

Utilisée par deux milliards d’utilisateurs de par le monde, WhatsApp propose souvent de nouvelles fonctionnalités pour mettre la concurrence à bonne distance. La messagerie n°1 n’a jamais gagné d’argent, mais elle ne connait pas de problèmes financiers, surtout depuis qu’elle a été rachetée par Meta (Facebook).

Mais à chaque fois qu’on parle de WhatsApp dans les médias, cela prend toujours des proportions énormes. Et pour cause : tout le monde l’utilise, alors même M. et Mme Michu sont potentiellement intéressés ! Entre les soucis, les malentendus, les tentatives d’arnaques et les menaces, il ne se passe pas une semaine sans qu’on parle de l’appli…

WhatsApp is working on a subscription plan for businesses! The new optional subscription plan will offer additional features to business accounts.https://t.co/lOvPXqXDxX — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 20, 2022

Un WhatsApp payant ? Oui, mais…

L’information du moment est partie d’un article de WABetaInfo, un site qui analyse toutes les versions bêta qui sortent. Ce dernier parle d’une version payante de la messagerie. Il ne s’agit pas de l’appli que nous connaissons tous, mais de WhatsApp Business : la version destinée aux entreprises. Si cette dernière est encore gratuite, Meta voudrait rentabiliser un peu son bébé en proposant un abonnement. Cette formule permettrait de centraliser un compte professionnel sur 10 appareils au lieu de 4. Il s’agirait donc de faciliter la gestion d’un compte d’entreprise en compartimentant mieux les responsabilités. C’est une perspective intéressante, mais cela semble bien maigre pour décider les PME à passer à la caisse. Bien sûr, rien n’a filtré sur le prix ou la disponibilité de l’abonnement.

Une appli pleine de surprises !

Si vous n’avez pas l’intention d’acquérir cette nouvelle version Business, vous n’avez pas cliqué pour rien ! Même si vous utilisez WhatsApp tous les jours, vous n’imaginez pas à quel point l’appli regorge de surprises. Ça tombe bien, nous avons dernièrement réalisé une petite vidéo pour vous présenter 5 fonctionnalités cachées ou méconnues…