L’écologie est au centre des débats et même Google s’y met en proposant des outils de recherche pour voyager de façon plus écoresponsable.

Il est de notoriété publique que la planète va mal. Tout le monde le sait et chacun peut tenter de son côté de faire un effort pour se montrer plus respectueux de l’environnement. Ce n’est pas toujours simple mais il existe des comportements à adopter pour y arriver, comme celui de réduire le plus possible son empreinte carbone lors de nos déplacements. Pour nous y aider, Google a amélioré certains de ses outils de recherche.

Google : le service après-vente des émissions…de Co2

Il y a quelques mois, Google a rajouté en effet, sur sa page « Voyages », un critère de recherche pour son outil « Flight » qui sert à trouver des billets d’avion. Vous pouvez ainsi cliquer sur l’onglet « Émission » et choisir deux options :

Tous les vols quelles que soient les émissions de CO2

Seuls les vols à basse émission

Dans les deux options, vous verrez apparaître la somme d’émission pour chaque vol dans une colonne et si celui que vous pouvez sélectionner est au-dessus ou au-dessous de la moyenne. Cette fonctionnalité est disponible dans 40 pays de plus depuis ce mois, dont la France. Mais ce n’est pas la seule initiative verte mise en place par la firme américaine.

Un nouvel outil de recherche Google pour voyager vert et sauver la planète !

Green, super green !

Quand vous réservez une nuit d’hôtel sur l’outil de Google, vous pouvez en effet maintenant choisir l’option « Eco-certifié » pour ne voir apparaître dans les résultats que les établissements écoresponsables. Enfin, et même si cela n’est pour l’instant disponible que dans certains pays comme l’Allemagne, le Japon, l’Italie ou l’Espagne, le moteur de recherche propose maintenant de booker des voyages en trains. Il a été annoncé que vous pourrez également bientôt avoir accès au même outil, mais pour les bus.