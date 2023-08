Twitter : cette fonctionnalité révolutionne l’application

Il est vrai que depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête du réseau social Twitter, depuis devenu X, les mauvaises idées et changements néfastes s’enchaînent. Cependant, un ajout s’est révélé pertinent et même vraiment innovant. Il s’agit des Community Notes, un outil communautaire réellement utile, avec tout de même quelques limites.

C’est quoi les Notes de la Communauté ?

Il y a quelques mois, Twitter s’est enrichi d’une fonctionnalité plutôt innovante dans le monde des réseaux sociaux. Il s’agit des Notes, des petits blocs de textes rédigés par des membres de la communauté à des fins de correction ou de mise en contexte. Ces éléments sont entièrement gérés par la communauté, au travers du fonctionnement suivant :

Des utilisateurs repèrent un post nécessitant une mise en contexte ou une correction.

Des notes communautaires sont ajoutées au post et sont testées auprès d’un échantillon d’utilisateurs, qui peuvent noter sa pertinence.

La note la plus pertinente est conservée par le réseau social, qui l’affiche alors en tant que Note contextuelle pour tous les lecteurs du post.

Cet outil s’avère puissant, allant même jusqu’à contredire les propres messages du patron de X.

Elon Musk says the Community Note about Twitter removing the block feature is wrong and it was voted away They then fact-checked him again pic.twitter.com/2qvDfV2s9u — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 20, 2023

Une fonctionnalité ancienne

Les notes de la communauté sont un principe qui existe depuis début 2021 sur Twitter, avant même l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise. Nommé Birdwatch, l’ancêtre de cet outil est cependant limité aux États-Unis jusqu’en juin 2023, limitant grandement sa portée et son utilité. Mais face aux accusations de subjectivité du réseau, et dans une logique de légitimer X comme réelle source d’information, Musk a décidé en juin dernier d’étendre les Notes à 44 pays, dont la France.

Le Fact Checking, un processus compliqué

Bien sûr, Twitter n’est pas le seul réseau social à proposer des notes contextuelles. Facebook, à titre d’exemple, intègre un outil de Fact Checking. Des médias spécialisés dans l’analyse et l’expertise sont rémunérés par Meta pour fact checker des contenus présents sur les réseaux du groupe. Cependant, ce format présente plusieurs failles.

Pourquoi CheckNews ne fait plus de fact-checking avec Facebook https://t.co/DxNeONgMcY pic.twitter.com/6iFuoI1Ikf — CheckNews (@CheckNewsfr) March 7, 2021

Tout d’abord, le système tout entier repose sur le bon fonctionnement des contrats entre Meta et les médias partenaires. De plus, un tel système peut présenter des risques d’analyses biaisées, selon la ligne éditoriale du média concerné. Enfin, et le principal problème est là, en 2023, une certaine partie du grand public se méfie des médias traditionnels, et donc logiquement de leur fact checking. Des freins qui ont mené Twitter à se tourner vers une alternative.

Les Notes, un outil qui se repose sur le collectif

Alors, comment expliquer le succès des Notes de la communauté ? Cela repose, vous l’aurez compris, sur leur aspect communautaire. Ici, ce sont des utilisateurs anonymes qui viennent contextualiser les Tweets. Et du contexte, il y en a pour tous les goûts : posts politiques, techniques, environnementaux, mais aussi publicités. Oui, car les pubs sont elles aussi soumises aux Notes ; on retrouve ainsi de très nombreuses annonces de jeux mobiles avec une Note expliquant que la vidéo de présentation ne représente pas du tout le contenu réel.

Petit classement des Français ayant reçu le plus de community notes, dont les tweets étaient jugés trompeurs par la communauté… Mais aussi des gens les plus harcelés par des community notes qui ne sont pas acceptées ! Petit acharnement sur @sandrousseau 🙄 https://t.co/CeTI7ym6Fm pic.twitter.com/dKqV240sJj — Flef (@FlefGraph) August 23, 2023

Bien sûr, ce système vient avec certaines failles. D’abord, le système de vote pour sélectionner la note la plus pertinente n’écarte pas entièrement le risque de biais d’opinion. De plus, et c’est là un problème notable, petit à petit les Notes sont en train de se transformer en scrutin de popularité. On retrouve ainsi, dans les comptes les plus ciblés par des Notes, des profils qui font aussi face à des campagnes de doxxing régulières et virulentes. La plupart des Notes concernées ne sont pas publiées, mais c’est la preuve d’un détournement progressif de leur usage initial.

Et c’est là tout le problème. Si Birdwatch, devenu Notes Communautaires, part d’une bonne idée, les transformations voulues par Musk sur Twitter risquent d’accélérer son dévoiement. La course aux vues, facilitée par une modération revue à la baisse et un système de monétisation ne récompensant que les statistiques et pas le contenu, va sans aucun doute lancer une guerre du Fact Checking, transformant les Notes en véritable arme de guerre de communication.