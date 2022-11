Tunisie – France : comment voir tous les matchs de la Coupe du Monde ?

La Coupe du Monde commence bien pour les Bleus puisqu’avec 6 points et une différence de buts largement à leur avantage, ils sont presque sûrs d’avoir la première place du groupe D. Dédé devrait faire tourner pour ce dernier match de poule contre la Tunisie, mais vous vous demandez sans doute comment regarder le match. On vous explique tout…

Vous n’êtes pas en France et vous ne savez pas comment regarder cette Coupe du Monde ? Saviez-vous qu’il suffit d’un VPN et de prendre une IP française pour se connecter au site du direct de MyTF1 ? En ce moment CyberGhost est proposé à 2,03 €/mois, mais vous pouvez aussi opter pour plein d’autres offres VPN (en plus avec l’approche des fêtes, c’est le bon moment).

Regardez ce match… Et tous les autres !

Si vous désirez regarder tous les matchs, il existe une autre solution. Toujours armé de votre VPN, vous pouvez vous rendre sur la chaîne belge RTBF qui diffuse l’intégralité des matchs sur leurs antennes La Une, Auvio ou Tipik. Même chose avec la chaîne suisse RTS ! Notez que les commentaires sont en français…

Fan de sports ? Optez pour l’offre beIN Sports/Canal+

Vous avez envie de voir tous les matchs de cette Coupe du Monde et bien d’autres choses encore ? Les VPN, ce n’est pas « votre truc » ? Sachez que si TF1 diffuse les 3 matchs de poule de l’équipe de France, quelques matchs en soirée et la finale, beIN Sports propose l’intégralité de la compétition. En ce moment, profitez d’une offre Canal+, Netflix et beIN Sports pour 29,99 €/mois.

Et ce bouquet vaut le coup toute l’année avec tous les matchs de Ligue des Champions, deux matchs de Ligue 1 et deux matchs de Ligue 2 par journée + 5 gros championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Turquie). C’est clairement la meilleure offre pour le sport, mais avec en plus les films, les séries et les programmes jeunesse.

Quels paris pour ce Tunisie – France ?

Que ce soit sur Unibet ou Betclic, les cotes sont aux alentours de 1.40 pour une victoire de la France (4.75 pour le nul et 8.70 pour la victoire de la Tunisie). Même avec une équipe remaniée, les sites de pari ne voient pas la France passer à côté de la rencontre. Les cotes sur les buteurs sont intéressantes puisqu’elles sont de 1.81 pour Mbappé et 2.16 pour Giroud. Notez que dans les deux cas, les paris seront remboursés si ces joueurs ne sont pas titulaires. Côté score, le « 0-1, 0-2 ou 0-3 » est intéressant puisque vous remporterez 11.20 fois la mise dans ces trois cas de figure. Enfin, si vous imaginez un scénario avec une équipe B qui perd les pédales et se prend un contre à la 99ème, le 1-0 en faveur des Tunisiens est à 17. Il faut dire que les Aigles de Carthage ont un coup à jouer et peuvent encore se qualifier… Un dernier pari « foufou » pour terminer ? La cote du 3-4 en faveur des Bleus est à 200… C’est un score très improbable, mais avec le premier pari gratuit sur Unibet ou Betclic, cela pourrait vous rapporter 20 000 € (100 € x cote de 200 = 20.000)… On vous explique tout.

#1 – UNIBET

En ouvrant un compte sur Unibet avec 100 €, vous avez le droit à 100 € de paris offerts ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! Avec Unibet, vous pouvez aussi cumuler les bonus : 500 € de bonus max (+ 2 tournois) pour le poker et 20 € remboursés « cash » pour le turf…

#2 – BETCLIC

Betclic propose le même bonus à l’inscription que Unibet : si vous créditez votre compte de 100 €, le site vous offre la possibilité de faire un premier pari sans risque. Si vous gagnez, vous remportez la mise. Si vous perdez, les 100 € seront reversés à votre compte « freebet ». Notez cependant que Betclic est l’appli officielle de l’équipe de France sur cette compétition. À vous de voir si cela fait une différence…