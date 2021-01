Le classement des meilleures applications et sites de pari sportif en ligne 2021

Les publicités pour les paris en ligne sont partout : à la télé, dans la rue et sur Internet. Peut-être avez-vous déjà eu envie de tenter l’expérience avant de vous raviser pour plusieurs raisons ou peut-être avez-vous déjà été déçu pas l’expérience. Dans cet article, en plus d’une sélection à jour des meilleures applis de pari en ligne, nous allons tout mettre à plat pour vous expliquer les bases et même vous proposer des astuces de vieux briscard…

Article mis à jour en janvier 2021

Classement des meilleurs sites et applis de pari sportif 2021

Le plus populaire !

► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !

► Paris Sportifs – Paris Hippiques – Poker Testez Unibet » ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Paris Hippiques – Poker Unibet Notre avis » 9/10

Le plus complet !

► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !

► Paris Sportifs – Paris Hippiques – Poker Testez Betclic » ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Paris Hippiques – Poker Betclic Notre avis » 8,5/10

Le plus français !

► Bonus : Jusqu’à 150 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !

► Paris Sportifs Testez Parions Sport » ► Bonus : Jusqu’à 150 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs Parions Sport Notre avis » 8/10



► Paris Sportifs Testez NetBet » ► Bonus : Jusqu’à 150 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs NetBet Notre avis » 7,5/10



► Paris Sportifs – Paris Hippiques Testez France Pari » ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Paris Hippiques France Pari Notre avis » 7,5/10



► Paris Sportifs – Poker Testez Bwin » ► Bonus : Jusqu’à 120 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Poker Bwin Notre avis » 7,5/10



► Paris Sportifs – Paris Hippiques Testez Genybet » ► Bonus : Jusqu’à 50 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Paris Hippiques Genybet Notre avis » 7/10



► Paris Sportifs – Poker Testez Winamax » ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari !► Paris Sportifs – Poker Winamax Notre avis » 7/10

Comment s’inscrire à un site de pari sportif en ligne ?

Depuis 2010, les paris en ligne sont réglementés par l’ARJEL : un organisme de régulation qui s’occupe aussi des courses hippiques et du poker. Pour ouvrir un compte, il faudra se plier à quelques démarches. Rien de bien sorcier surtout que vous pouvez commencer à jouer avant même que le compte ne soit validé officiellement. La seule contrainte c’est que vous ne pouvez pas retirer de sommes d’argent pendant ce délai de validation (normalement 5 jours maximum).

Pour s’inscrire, il faut un compte en banque et être âgé de plus de 18 ans. On vous demandera donc de rentrer vos coordonnées bancaires et votre identité. Attention, ne faites pas d’erreur, car il faudra par la suite envoyer vos pièces justificatives et il faut que toutes les données correspondent. Vous avez 30 jours pour ce faire. Pour plus de simplicité, scannez votre carte d’identité recto verso (votre passeport ou votre permis de conduire) en suivant les instructions puis votre RIB. Bravo, vous avez fait le plus compliqué, place maintenant à notre sélection des meilleurs applis de pari !

Notre avis :

N°1 – Unibet ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Depuis que l’ARJEL a réglementé les paris sportifs en France, Unibet fait figure de référence incontournable dans ce domaine. L’inscription est claire et la validation de votre compte est très rapide. En ouvrant un compte, vous avez le droit à 100 € de paris gratuit offert ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous le gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! À cela viennent s’ajouter les paris gratuits, les «cotes boostées», les paris en direct, des tonnes de statistiques pour faire votre choix et la possibilité de visionner certaines rencontres en Live. Comme tous les «gros» du secteur, il permet aussi de parier sur les courses hippiques et de jouer au poker. Ici aussi les bonus sont très intéressants avec respectivement 20 € de paris remboursé sur les chevaux et 500 € de bonus max au poker avec un ticket pour 6 tournois ! En vous inscrivant à Unibet vous profitez bien sûr de ces trois bonus à la fois. Plus fort, Unibet propose un système de parrainage inédit : mettez 20 € supplémentaire à votre cagnotte en invitant un ami. Bien sûr ce dernier recevra aussi 20 € et sera toujours éligible au bonus de départ de 100 €… N’oubliez pas non plus que Unibet ce sont trois bonus pour le prix d’un. Les 100 € remboursé sur votre premier pari, mais aussi 20 € de paris hippiques gratuits et jusqu’à 500 € sur le poker (+ deux tournois gratuits). Testez Unibet » Les + Unibet : 3 bonus qui s’additionnent (paris sportifs + turf + poker)

Votre premier pari complètement remboursé

Un système de parrainage intéressant

N°2 – Betclic ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Si vous êtes amateur de paris sportifs, de nombreux sports sont présents sur Betclic, et au moins autant de championnats différents. Du football au tennis, en passant par le cyclisme, le beach-volley, la Formule 1 ou encore le baseball, vous y trouverez forcément votre bonheur. Les nouveaux venus seront crédités d’un bonus maximum de 100 € tandis que les turfistes et les joueurs de poker auront le droit à des gratifications de 250 et 500 €. Avec un super bonus d’entrée, un système de “cash out” bien rodé et des matchs en direct plutôt intéressants, Betclic est un des meilleurs sites du genre. Il faudra juste penser à aller chercher les promos en cours dans la section dédiée pour ne rien manquer. Le point fort du site réside aussi dans « Betclic TV ». Pour en profiter il faut que votre compte dispose d’un solde positif et d’avoir parié sur le match que vous voulez regarder : Liga, Série A, Bundesliga, NBA, Grand Chelem de tennis, championnats de handball, hockey sur glace, etc. Testez Betclic » Les + Betclic : 3 bonus qui s’additionnent (paris sportifs + turf + poker)

Un système de « cash out » bien rodé

De nombreux matchs à voir sur Betclic TV



N°3 – Parions Sport ►Bonus : Jusqu’à 150 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Parions Sport est l’appli officielle de la Francaise des jeux, vous pouvez donc être sûrs à 100 % du sérieux de l’appli. Cette dernière vous tient au courant des différentes cotes du sport qui vous intéresse (tennis, football, rugby… et même hockey sur glace) et vous permet de suivre en direct les différents événements sportifs du moment. Parions Sport vous offrira un premier pari de 150 €. Mettez cette somme en une fois sur la cote de votre choix : soyez prudent et optez pour une cote à 1,30 ou soyez fou et mettez tout sur une cote à 3,95 ! Si vous gagnez, vous récupérerez 195 €… ou 592 € ! Vous gardez cet argent quoiqu’il arrive. Si vous perdez… Pas d’inquiétude, cette somme sera convertie en pari gratuit. Contrairement à beaucoup de sites, vous n’aurez donc pas besoin de les rejouer 3, 4 ou 5 fois pour que cette somme soit à vous, et bien à vous ! Un dernier mots sur le système de « Combi Boostée ». Il s’agit en fait de sélectionnez une grille de différents match et de profiter d’un bonus qui peut aller jusqu’à +50% en fonction du nombre de match contenu dans la grille ! Testez Parions Sport » Les + Parions Sport : Le bonus le plus généreux du moment

Un site qui se concentre uniquement sur les paris sportifs

Un système de « Combi Boostée » intéressant



N°4 – NetBet ► Bonus : Jusqu’à 150 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Dernier arrivé dans la «cour des grands», NetBet est très complet avec ses nombreux sports au programme. C’est d’ailleurs un des seuls sites qui se concentre uniquement sur les paris en ligne : pas de poker ici ! Au niveau des bonus, NetBet fonctionne de la même manière que ses petits camarades. Il faudra d’abord vous inscrire puis créditer votre compte et effectuer votre 1er pari. S’il est gagnant, vous remportez les gains correspondants à votre pari. S’il est perdant, le site créditera votre compte jusqu’à 150 € de bonus en deux coupons de 75 €. En validant votre compte, vous gagnerez aussi un bonus de 5 € de freebet. Testez NetBet »

N°5 – France Pari ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Très classique en apparence, France Pari propose un jeu original : «battez le Coach». Il suffit de se confectionner une équipe de Ligue 1 à chaque journée de championnat et de surpasser le nombre de points que le coach du site a obtenu. Si vous le battez , votre «équipe» Fantasy ligue sera remboursée. Le bonus de bienvenue France Pari, d’un montant maximal de 150 € se divise en 2 parties. On a d’abord 100 € offerts sur le sport (votre 1er pari sportif remboursé jusqu’à 100 € s’il est perdant) et 50 € en freebet (par palier : 10 € pour 100 € de mises, etc.) On compte aussi 100 € de bonus sur les paris hippiques. Testez France Pari »

N°6 – Bwin ► Bonus : Jusqu’à 120 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Comme c’est la coutume pour les sites sérieux, Bwin propose un bonus avantageux qui n’impose pas de parier sans cesse pour encaisser la mise. Il suffit de s’inscrire, d’effectuer un dépôt et de placer votre premier pari. Si celui-ci n’est pas gagnant, le site vous rembourse votre mise jusqu’à 120 € sous forme de paris gratuits ! Bwin propose tout un tas de promotions comme le Multicash (un bonus de 50% sur des paris groupés), le système de cash out permettant de retirer un pari déjà engagé ou le Pari Gratuit Quotidien : Placez 4 paris et le 5ème est offert par la maison ! Cela fonctionne sur le foot, le tennis et le basket. Sur Bwin vous pouvez aussi jouer au poker, mais il n’y a pas de courses hippiques. Testez Bwin »

N°7 – Genybet ► Bonus : Jusqu’à 50 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Genybet est un site de courses hippiques qui propose aussi une section de paris en ligne avec près d’une vingtaine de disciplines différentes plus des catégories pour les événements spéciaux : Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc. Le site propose plusieurs gammes : paris en live, score exact, nombre de buts, buteurs, etc. On trouve aussi des statistiques détaillées des rencontres et des équipes pour mieux préparer vos mises. Chose amusante, vous pouvez vous connecter en une seconde grâce à vos empreintes digitales sur les téléphones compatibles. Testez Genybet »

N°8 – Winamax ► Bonus : Jusqu’à 100 € de Paris Gratuits sur votre 1er pari ! Plus connu pour le poker que pour les paris sportifs, Winamax tire son épingle du jeu en se diversifiant de manière étonnante. Car outre les grands classiques football, tennis, basket, rugby et handball, s’ajoutent le cyclisme, le volley, l’athlétisme, mais aussi le Rugby à XIII, le snooker, le tennis de table et même la pétanque ! Comme chez Unibet, votre premier pari est remboursé s’il est perdant jusqu’à 100 €. Winamax c’est aussi plus de 20.000 événements sportifs retransmis en streaming chaque année sur Winamax TV… Testez Winamax »

FAQ Pari sportif en ligne

Comment fonctionnent les bonus sur les sites de pari sportif ? Après l’inscription il faudra approvisionner votre compte. Si vous avez choisi un site plutôt qu’un autre, c’est qu’il vous a promis un bonus particulier comme «1er pari remboursé et 100 € offert». Si le premier argument commercial est clair, le second l’est moins. Si votre premier pari est remboursé : faites le fou ! Tentez une grosse cote puisque vous n’avez rien à perdre ! Si vous perdez, vous recevrez une partie de la somme assez rapidement et la deuxième partie lorsque votre compte sera validé. Rien de sorcier donc. Le bonus de X € est plus compliqué. Cela veut dire que si vous mettez 100 € sur votre compte, on vous donnera en plus 100 € (si vous mettez 50 €, on vous donnera 50 € en plus), mais attention, il existe des toutes petites lignes dans les conditions qu’il faut bien lire. Car qui vous empêcherai de mettre 100 €, de vous faire offrir 100 et de retirer cette somme immédiatement. Au final vous joueriez gratuitement avec 100 €. Or cela ne se passe pas comme ça. Il faudra parier plusieurs fois l’équivalent de la somme offerte pour qu’elle soit entièrement à vous. L’astuce consiste alors (à l’inverse du pari gratuit) de miser sur de très petites cotes : 1.03 par exemple. Comme l’issue du match est presque à 100 % sûre, vous gagnez certes peu d’argent, mais au bout de 3 ou 4 fois (selon les sites), les 100 € offerts seront bien à vous. Cette formule de bonus est néanmoins en perte de vitesse, car les parieurs avaient l’impression de se faire avoir… Les bookmakers en ligne ont alors remplacé ce bonus par les paris gratuits offerts plus simples à faire comprendre (appelé aussi «paris en cash») Une fois inscrit, vous faites un premier pari avec votre argent, mais le site vous offre un crédit sous forme de paris gratuits. Cette somme va dans une deuxième «cagnotte» que vous ne pouvez pas retirer, mais que vous pouvez utiliser pour faire des paris (les gains seront transférés dans votre cagnotte principale). Le système est appelé «paris gratuits», car vous utilisez ces sommes pour faire des paris sans que cela vous coûte quoique ce soit : idéal pour tenter des grosses cotes !

C’est quoi Le «cash out» ? Le «cash out» est un système qui s’est généralisé sur la plupart des sites de pari en ligne, Unibet notamment, ou Betclic… Le principe est simple : vous pouvez annuler un pari en cours si la tournure du match ne va pas dans votre sens. Prenons un exemple simple : vous avez misé 10 € sur la victoire de votre équipe mais à la 72ème minute, l’équipe adverse marque. Vos chances sont alors très réduites. En utilisant le cash out, vous pouvez retirer votre mise et ainsi amortir les dégâts. Bien sûr, vous ne pourrez pas retrouver vos 10 € mais cela réduira vos pertes. Dans notre exemple vous ne pourrez pas espérez récupérer plus de 2 ou 3 € mais dans certains cas, cela peut-être bien plus puisque les cash out sont calculés en fonction des cotes en live. En cas de carton rouge, de joueur blessé, vous pourriez récupérer 6 ou 7 € si vous le désirez. Le cash out fonctionne en live ou même juste avant le début si par exemple votre joueur fétiche n’est pas sur la feuille de match. Sur certains sites, il est aussi possible de faire un cash out partiel : vous avez parié 20 €, mais vous désirez quand même laisser 10 € au cas où il y aurait un miracle. Attention, il ne faudra pas traîner, car plus le match avance et moins vous aurez de chances de réduire vos pertes. Une nouvelle manière de jouer…

Les cotes sur les paris sportifs, comment ça marche ? Commençons par les bases : lors d’un match PSG – Guingamp, la cote est de 1.2 pour Paris, 4.90 pour le match nul et 11 pour les Bretons. Cela veut dire que si vous mettez 10 € sur une victoire de Paris dans le temps réglementaire (attention à ce détail, si vous misez sur les matchs de Coupe !), vous allez récupérer 10 x 1.2 = 12 €. Bref vous allez gagner 2 € (12 € moins votre mise de départ de 10 €). En mettant la même somme sur Guingamp, vous pourrez récupérer 110 € et donc gagner 100 € (110 moins votre mise de départ de 10 €). C’est normal, car, au moment où nous écrivons ces lignes, le PSG écrase la L1 et Guingamp est lanterne rouge. Mais si le foot était une science exacte, ça se saurait… Cette année en championnat le PSG a mis 9 buts aux Bretons, mais a perdu en Coupe de la Ligue face à eux. C’est la beauté du sport ! Plus un événement a de chance de se produire et plus la cote sera faible. À l’inverse, il n’est pas rare de voir des cotes à 150 si un gardien met un but par exemple.



Les côtes sont actualisées avant et même pendant le match. Vous pouvez miser à tout moment. Une exception : si une équipe très forte mène 3-0 à 5 minutes de la fin, il n’y a pratiquement aucune chance pour que les joueurs d’en face remontent la pente. Pour éviter qu’un parieur place 1000 € pour tenter de récupérer 10 € (la cote minimale est de 1.01 et 1000 x 1.01 = 1010 €), les paris seront suspendus par le bookmaker. Précisons aussi pour finir que si le match est annulé, le pari est remboursé. Si le match est annulé en pleine partie c’est aussi le cas sauf si le pari en question est terminé. Par exemple, si vous aviez parié qu’aucun but ne sera marqué et que l’arbitre siffle la fin à la 56ème sur un score de 1-1 : vous avez perdu. Si vous avez misé sur une victoire de l’une ou de l’autre, vous serez remboursé. En cas de pari multiple, la cote du match annulé passe à 1 ce qui revient à le rayer des tablettes.

Quels sont les différents types de paris sportifs ? Vous pouvez parier sur d’autre chose que le résultat du match (victoire, match nul ou défaite)… Vous pouvez parier sur le score . On peut miser sur un score exact : « 2-1 » par exemple. Mais aussi sur la différence de but : L’équipe A marque 2 buts de plus que l’équipe B. Ou sur un panel de score différent : «1-0, 2-0 ou 3-0». On peut aussi parier sur le score à la mi-temps. Pas mal si vous savez que l’équipe C a un peu de mal à démarrer ses matchs.

. On peut miser sur un score exact : « 2-1 » par exemple. Mais aussi sur la différence de but : L’équipe A marque 2 buts de plus que l’équipe B. Ou sur un panel de score différent : «1-0, 2-0 ou 3-0». On peut aussi parier sur le score à la mi-temps. Pas mal si vous savez que l’équipe C a un peu de mal à démarrer ses matchs. La « Double chance » permet de parier sur l’équipe A ou le nul, l’équipe B ou le nul et l’équipe A ou l’équipe B. Pas foufou comme pari, mais le risque est moindre.

» permet de parier sur l’équipe A ou le nul, l’équipe B ou le nul et l’équipe A ou l’équipe B. Pas foufou comme pari, mais le risque est moindre. Le Face à Face permet de parier pour l’équipe A ou l’équipe B : le pari est remboursé en cas de match nul ! Idéal si vous ne connaissez pas bien les équipes.

permet de parier pour l’équipe A ou l’équipe B : le pari est remboursé en cas de match nul ! Idéal si vous ne connaissez pas bien les équipes. Vous pouvez aussi parier sur le moment où une équipe va marquer : entre la 15ème et la 30ème minute ou entre la 60ème et la 75ème… D’autres paris un peu spéciaux peuvent proposer de mettre de l’argent sur des événements : les deux équipes marqueront-elles ? L’équipe à domicile encaissera-t-elle un but ? On peut décliner à l’infini. Vous pouvez parier sur le nombre total de buts . Par exemple, « moins de 2,5 but » signifie que 0, 1 ou 2 buts seront marqués pendant le match. Intéressant lorsque vous savez que les 2 équipes ont des attaques de feu… ou des défenses imperméables.

. Par exemple, « moins de 2,5 but » signifie que 0, 1 ou 2 buts seront marqués pendant le match. Intéressant lorsque vous savez que les 2 équipes ont des attaques de feu… ou des défenses imperméables. Vous pouvez parier sur le nom des buteurs . Mbappé est en forme en ce moment ? Mettez une pièce sur un but du prodige ! Comment, « il marque à chaque fois » ? Mettez un billet sur un doublé ou un triplé ! Vous pouvez aussi cumuler ce genre de paris avec la victoire de l’équipe : «Paris gagne et Neymar marque». Idéal pour pimenter les cotes des équipes qui s’imposent souvent… Notez que sur bien des sites, si le joueur ne joue pas, le pari est remboursé.

. Mbappé est en forme en ce moment ? Mettez une pièce sur un but du prodige ! Comment, « il marque à chaque fois » ? Mettez un billet sur un doublé ou un triplé ! Vous pouvez aussi cumuler ce genre de paris avec la victoire de l’équipe : «Paris gagne et Neymar marque». Idéal pour pimenter les cotes des équipes qui s’imposent souvent… Notez que sur bien des sites, si le joueur ne joue pas, le pari est remboursé. Faites un pari combiné ! Vous pouvez par exemple parier que le PSG va gagner contre Dijon et que Nice va perdre contre l’OM. Attention, si Dijon crée l’exploit ou si le derby azuréen tourne en faveur des Aiglons, votre pari est perdant. Par contre, si vous voyez juste, votre cote sera très intéressante. Dans un premier temps, évitez de faire des paris combinés sur plus de deux matchs, car cela est très risqué. Notez que Parions Sport ou Unibet («Combi Boosté» et «Cote Boostée») ajoutent des bonus sur les cotes cumulées : un avantage à double tranchant, car on a vite fait d’en vouloir toujours plus…

! Vous pouvez par exemple parier que le PSG va gagner contre Dijon et que Nice va perdre contre l’OM. Attention, si Dijon crée l’exploit ou si le derby azuréen tourne en faveur des Aiglons, votre pari est perdant. Par contre, si vous voyez juste, votre cote sera très intéressante. Dans un premier temps, évitez de faire des paris combinés sur plus de deux matchs, car cela est très risqué. Notez que Parions Sport ou Unibet («Combi Boosté» et «Cote Boostée») ajoutent des bonus sur les cotes cumulées : un avantage à double tranchant, car on a vite fait d’en vouloir toujours plus… Vous pouvez enfin opter pour un «système». C’est un type de pari un peu spécial qui n’est pas à conseiller aux débutants. Il s’agit de mélange entre pari simple et pari combiné. Imaginons que vous désirez parier sur 3 matchs. Avec le «système 2/3», votre pari sera gagnant si au moins 2 pronostics sur 3 sont corrects. Dans cette catégorie, il existe aussi le Trixie sur 4 paris (au moins 2 doivent être corrects. Attention, les gains varient en fonction des cotes et des paris gagnés. On trouve même des systèmes beaucoup plus complexes avec 7 paris sur 3 matchs (Patent), 57 paris sur 6 matchs (Heinz) et même 247 paris sur 8 matchs (Goliath). Les systèmes nécessitent de comprendre plusieurs notions comme les accumulateurs, les volets, les sélections, etc. Pas pour monsieur Tout-le-Monde donc… D’ailleurs, si les paris sportifs ne sont pas votre truc, vous pouvez toujours tenter votre chance au casino pour faire fortune (plus d’info ici)… D’autres types de paris encore plus « spéciaux » Qu’est-ce qu’un Lucky 15 ?

C’est ce qu’on appelle un pari de couverture totale. Vous devez faire quatre sélections, le type de pari comprenant alors 15 paris différents : 4 simples, 6 doubles, 4 triples et 1 quadruple. Au moins un pari doit être bon pour que vous remportiez des gains. Le montant exact dépendra du nombre de pronostics corrects. De nombreux bookmakers offrent des bonus supplémentaires, comme 10 % ajoutés à votre rendement si les quatre sélections gagnent.

C’est ce qu’on appelle un pari de couverture totale. Vous devez faire quatre sélections, le type de pari comprenant alors 15 paris différents : 4 simples, 6 doubles, 4 triples et 1 quadruple. Au moins un pari doit être bon pour que vous remportiez des gains. Le montant exact dépendra du nombre de pronostics corrects. De nombreux bookmakers offrent des bonus supplémentaires, comme 10 % ajoutés à votre rendement si les quatre sélections gagnent. Qu’est-ce qu’un Trixie ?

Dans un système Trixie, vous faites 3 pronostics qui seront combinés en 4 quatre paris : trois combinaisons doubles et une combinaison triple. Au moins deux pronostics doivent être corrects pour que vous remportiez des gains et la somme dépendra bien sûr du nombre de pronostics corrects.

Dans un système Trixie, vous faites 3 pronostics qui seront combinés en 4 quatre paris : trois combinaisons doubles et une combinaison triple. Au moins deux pronostics doivent être corrects pour que vous remportiez des gains et la somme dépendra bien sûr du nombre de pronostics corrects. Qu’est-ce qu’un Yankee ?

On ne sait pas exactement d’où vient le surnom d’un pari Yankee, bien que la rumeur veut qu’il soit dû à un pari placé par un soldat américain en poste au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. L’origine du nom n’est pas aussi importante que ce que le pari implique, à savoir 11 paris différents sur 4 sélections. Vous obtenez 6 doubles, 4 triples et une combinaison quadruple. C’est un pari à couverture totale qui garantit un rendement tant qu’au moins deux de vos sélections sont gagnantes.

Les paris en ligne sont-ils sûrs ? Mais alors, les paris en ligne sont-ils sûrs ? Bien sûr que oui ! Il faut juste penser à garder vos informations personnelles secrètes, en gardant vos mots de passe pour vous et en les choisissant suffisamment solides. Les sites de paris ne vous laisseront jamais choisir un sésame faible, mais voyez toujours plus grand. Sur smartphone, vous pouvez même choisir un mot de passe (qui sera valide sur votre ordinateur) pour ensuite permettre une activation plus rapide avec votre empreinte digitale. Si vous ne faites pas de bêtise (écrire votre mot de passe sur un papier ou prêter votre compte à quelqu’un), vous ne risquez rien !

Quand sont apparus les paris en ligne ?

Les paris en ligne sont presque aussi vieux qu’Internet, mais depuis 10 ans et la création de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), ils sont « sous contrôle »…au moins en France. Chaque citoyen français de plus de 18 ans doit passer par un site agréé pour pouvoir parier sur des événements sportifs (il en est de même pour le turf et le poker). Les personnes ayant un compte sur des sites externes au système ont été priées de vider les lieux même si la plupart du temps, ils ont été redirigés vers la version française du site. Si vous aviez un compte chez Bwin.com avant 2010, vous deviez en rouvrir un autre sur Bwin.fr (ou ailleurs, il n’y avait pas d’obligation). Pourquoi cette débauche d’énergie ? Pour mieux contrôler les addictions et être sûr de l’honnêteté des sites en questions. Bien sûr, tous les sites que nous vous conseillons sont agréés par l’ARJEL, et de toute façon, vous ne pourrez pas y rentrer avec votre carte d’identité française.

Comment parier en ligne ?

Pour pouvoir parier en ligne, vous devez avoir un compte chez un bookmaker en ligne. Il en existe d’innombrables avec différents types de bonus, mais la plupart proposent aussi du poker et des courses de chevaux : bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’y faire un tour, mais sachez que les bonus sont généralement cumulables comme chez Unibet. Ce serait dommage de ne pas jouer gratuitement n’est-ce pas ? Demandez à un ami qui parie quel est son « bookie » ou faites un tour dans nos descriptions pour en savoir plus. De même, l’inscription se passe toujours de la même manière. Il faudra prouver votre identité en scannant ou photographiant une carte d’identité ou un passeport avec votre smartphone puis en joignant un justificatif de domicile comme une facture par exemple. Le RIB est aussi une étape essentielle puisque c’est depuis votre compte bancaire que vous pourrez déposer et retirer l’argent. Il faudra entre 2 et 5 jours pour valider définitivement votre compte et même s’il faudra attendre cette étape pour obtenir tous vos bonus et retirer de l’argent, vous pouvez quand même en déposer et jouer immédiatement. S’il y a un problème de visibilité sur un de vos documents, il suffira de les déposer à nouveau, mais depuis 10 ans que nous parions en ligne, nous n’avons jamais rencontré le moindre problème pour la validation et il y a toujours un interlocuteur pour discuter d’un quelconque problème.

Quels sont les avantages des paris en ligne ?

Cette réponse à elle seule pourrait occuper toute la page, tant les avantages à parier en ligne sont nombreux. La réponse la plus évidente est sa commodité, qui permet de ne pas avoir à se rendre physiquement dans un bar, un PMU, une Maison de la Presse ou un centre FDJ. Le second point fort réside dans la richesse du choix des paris. En ligne vous ne pariez pas que sur le vainqueur ou sur un éventuel match nul, mais sur l’écart des buts, le nom des buteurs, le score à la mi-temps, le nombre de buts, le nombre de pénaltys et encore 50 autres cas de figure. Vous pouvez aussi parier sur des sports improbables, faire des cumuls, parier sur plusieurs matchs (ceux que VOUS avez choisis), faire du cash back (retirer un pari en cours si vous sente que vous allez perdre). En fait, il n’y a que des avantages.

Comment remplir un bulletin de pari en ligne ?

Si vous souhaitez placer un pari en ligne, il vous suffit de parcourir le site que vous avez choisi et regarder les types de paris possibles. Sur un gros match de foot (comme la Ligue des Champions), vous pourrez en trouver plus de 100 différents ! Si vous débutez, pas besoin de chercher bien loin puisque les paris les plus courants sont au début de la liste. Regardez les cotes, entrez la somme que vous désirez placer et validez. Votre solde sera débité et votre pari sera ajouté à « Vos paris ». Vous serez notifié en cas de victoire et vos gains seront ajoutés à votre solde. Attention, une erreur de débutant très commune concerne les matchs de coupe (Coupe de France, FA Cup, etc.) : retenez bien que la côte victorieuse concerne le score à la fin du temps réglementaire. Si vous pariez pour la victoire de votre équipe, mais qu’au bout des 90 minutes, il y a match nul, vous perdez votre pari même si votre équipe gagne pendant les prolongations ou les tirs au but. Heureusement il existe un type de pari pour la « victoire finale » si vous désirez jouer de cette manière.

Comment les sites de paris fixent-ils les cotes ?

C’est quelque chose qui peut ressembler à de la sorcellerie pour ceux qui n’ont pas l’esprit mathématique. Les bookmakers veulent établir des cotes équitables tout en s’assurant de faire des bénéfices. La première chose qu’ils font est donc de décider de la marge qu’ils veulent intégrer dans les cotes proposées. Ils calculent donc les chances de chaque résultat avant de constituer leur marge. Ils utiliseront différents indices comme la forme des joueurs, leur série de victoires et différentes statistiques, mais aussi l’historique des rencontres pour décider de l’issue probable d’un événement. Ils ajusteront enfin leurs cotes en fonction du nombre de parieurs qui parient sur un résultat donné. Si l’OM est favori sur un match, mais que les paris se portent sur l’équipe d’en face, les cotes peuvent changer.

Quelles sont les erreurs à éviter avec le pari sportif ?

1/ Ne pariez pas sur votre équipe favorite

C’est un peu évident, mais les émotions prennent le pas sur la logique lorsqu’on parie sur son équipe. On peut le faire bien sûr, mais il faut garder la tête froide.

C’est un peu évident, mais les émotions prennent le pas sur la logique lorsqu’on parie sur son équipe. On peut le faire bien sûr, mais il faut garder la tête froide. 2/ Ne pariez pas au hasard

Le sport c’est aussi du hasard, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et puis parier au hasard c’est un peu casser le plaisir…

Le sport c’est aussi du hasard, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et puis parier au hasard c’est un peu casser le plaisir… 3/ N’essayez jamais de vous « refaire » rapidement

En cas de défaite, on est tenté de se refaire « tout de suite » quitte à choisi n’importe quel match. Soyez patient et digérez votre défaite, vous reviendrez plus fort en temps voulu.

En cas de défaite, on est tenté de se refaire « tout de suite » quitte à choisi n’importe quel match. Soyez patient et digérez votre défaite, vous reviendrez plus fort en temps voulu. 4/ Ne pariez pas de grosses sommes sur les petites cotes

Plus les cotes sont petites et pour on est tenté de miser gros pour avoir un gain plus conséquent. Le problème c’est que même une cote de 1,09 peut vous trahir. Rien n’est jamais sûr à 100% dans le sport.

Plus les cotes sont petites et pour on est tenté de miser gros pour avoir un gain plus conséquent. Le problème c’est que même une cote de 1,09 peut vous trahir. Rien n’est jamais sûr à 100% dans le sport. 5/ Ne vous croyez pas « invincible »

Après une série de paris gagnants improbables, vous pouvez penser que rien ne peut vous arrêter ? Attention, car c’est à ce moment qu’on baisse sa garde…

Paye-t-on des impôts sur les gains des paris en ligne ?

Si vous êtes Français, vous ne paierez jamais d’impôt sur vos gains. Comme pour les gagnants au loto par exemple.

Est-il légal de diffuser des sports en streaming à partir d’un site de paris ?

Bien sûr ! Pour suivre un événement, il faut vous connecter à votre compte et placez un pari sur ce dernier.

Tout est parfaitement légal puisque c’est le site qui s’acquitte des droits pour vous.

Les eSports, c’est quoi ?

Les eSports sont essentiellement des jeux vidéo sur lesquels vous pouvez parier. S’il y a un tournoi de FIFA, par exemple, certains bookmakers vous permettent de parier sur le résultat. De même, vous pouvez parier sur ce qui se passera dans un tournoi StarCraft, par exemple. Vous pouvez parier sur une myriade de sports électroniques différents, qui deviennent de plus en plus populaires chaque jour.

Les paris sportifs en ligne servent-il à blanchir de l’argent ?

Afin d’opérer légalement en France, les entreprises de jeux de hasard de tous types doivent obtenir une licence de l’ARJEL. En tant que telles, elles doivent ensuite respecter les conditions de leur licence. Lorsqu’il s’agit d’entreprises de jeux d’argent en ligne, le crime le plus probable qui pourrait être commis par le biais de leurs services est celui du blanchiment d’argent. Les entreprises de jeux d’argent en ligne doivent donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre le blanchiment d’argent, ce qui constitue une condition essentielle de leur licence. Le blanchiment de capitaux est, dans sa forme la plus simple, la dissimulation des origines de l’argent obtenu illégalement par des transferts ou des transactions utilisant des organisations ou des entreprises légitimes. Dans le cas des entreprises de jeux d’argent en ligne, le blanchiment d’argent consisterait donc à mettre en jeu de l’argent obtenu illégalement pour le transformer en gains de jeux d’argent provenant d’une source légitime. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les entreprises de jeux d’argent ont l’obligation légale de lutter contre ces activités.

Combien de temps dois-je attendre pour les dépôts et les retraits ?

Avec presque toutes les méthodes de dépôt possible, vous pouvez vous attendre à ce que votre argent soit versé instantanément sur votre compte de pari. Pour les retraits, cela peut prendre entre 3 et 7 jours.

Puis-je parier en ligne sans compte bancaire ?

Non pas du tout, il vous faut absolument un compte bancaire pour parier

Que dois-je faire si je pense avoir un problème de jeu ?

Il est essentiel d’être conscient des signes de dépendance au jeu, que ce soit en soi ou chez un proche, et de savoir quoi faire et quel soutien est disponible. Certaines personnes considèrent que la dépendance se situe aux extrêmes du comportement, par exemple l’alcoolique qui boit du whisky à 10 heures du matin alors qu’il est assis seul chez lui, ou le drogué qui a besoin d’un coup toutes les heures. Cependant, quelle que soit l’étiquette que l’on donne à un problème, si votre jeu vous rend malheureux ou anxieux, vous ou votre entourage, c’est un problème et vous pouvez être dépendant.

Quels sont les signes d’une addiction aux paris en ligne ?

Dépenser plus d’argent et de temps que vous ne pouvez vous le permettre.

Difficulté à arrêter ou à gérer vos paris.

Des disputes au sujet de l’argent ou du jeu avec la famille ou les amis.

Diminution de l’intérêt que vous avez pour vos autres passe-temps.

Penser ou parler de jeux d’argent tout le temps.

Jouer jusqu’à tout perdre.

Emprunter de l’argent, vendre des biens ou ne pas payer les factures pour financer le jeu.

Parier plus et/ou plus longtemps pour obtenir la même excitation.

Négliger ses responsabilités à cause du jeu.

L’anxiété, la culpabilité, l’inquiétude, la dépression ou l’irritabilité liées au jeu.

Si vous présentez certains de ces signes avant-coureurs, il est peut-être temps de réfléchir à vos habitudes de jeu, surtout si vous cachez à votre entourage l’ampleur de votre jeu et/ou de vos pertes. N’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous ne pariez pas tous les jours, ou tout le temps, que votre jeu n’est pas un problème. Il est également très important de réaliser qu’admettre que vous avez un problème ne vous rend pas faible, idiot ou stupide et que le jeu problématique et l’addiction traversent toutes les barrières d’âge, de sexe, de race et de classe sociale – tout le monde peut devenir dépendant du jeu.

Le site de la FDJ a mis une page Internet à la disposition des utilisateurs qui se posent des questions. Il est aussi possible de joindre Joueurs info service au 09 74 75 13 13. Disponible 7j/7 de 8h à 2h, ce numéro (coût d’un appel local non surtaxé) permet d’être mis en relation avec des professionnels formés aux difficultés rencontrées par la pratique de jeu excessif. N’hésitez pas à appeler que vous soyez concerné directement ou indirectement.