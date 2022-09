Truth Social : Google dézingue le réseau de Donald Trump

Pourquoi un blocage de Truth Social sur le Play Store ?

Google justifie sa décision de blocage de l’application du réseau social par des problèmes liés à la modération du contenu. Elle aurait identifié de nombreux messages d’utilisateurs qui contreviendraient aux règles de son catalogue Play Store.

Pourtant, Truth Social s’appuie sur un programme d’intelligence artificielle particulièrement robuste pour la détection et la modération automatique des contenus enfreignant ses conditions générales d’utilisation : Hive Modération. Il s’agit d’un programme utilisé par plus de 150 plateformes à travers le monde, dont notamment des sociétés leaders comme Reddit, Vevo, Only Fans ou encore BeReal. Une supervision humaine est également en place afin d’optimiser le processus de modération.

Deux poids, deux mesures ?

Les équipes de TechCrunch rappellent que l’efficacité de la modération par un programme IA varie en fonction des règles de modération établies par son propriétaire.

Des règles trop laxistes pourraient donc laisser passer des messages trop violents.

Le système de modération du réseau social serait donc défaillant. Mais que peut-on dire alors du système de modération mis en place sur Twitter ? Un article publié par Bloomberg le 19 février 2021 met en évidence un grave problème de modération de contenu. Et c’est d’ailleurs la même chose pour Facebook !

Alors, pourquoi suspendre le lancement de l’application Truth Social, alors que la société continue de tolérer des applications pas forcément plus efficaces en termes de modération ?

Google semble beaucoup plus intéressé par le blocage du réseau social que par celui d’autres applications pourtant beaucoup plus problématiques pour leurs utilisateurs (notamment les plus jeunes). On peut notamment citer tous les jeux vidéo violents, encore disponibles sur son catalogue, comme le jeu virtuel Carmageddon.

Le fonctionnement même de Truth Social en est peut-être la cause directe ? Ce réseau social affirme privilégier la liberté d’expression, au point peut-être de laisser passer certains contenus douteux. Mais si c’est le cas, comment expliquer alors que l’application GETTR ne soit pas alors suspendue ? D’autant que cette application rencontre un véritable succès sur le Play Store avec plus de 5 millions de téléchargements !

Un blocage du réseau social par Apple à l’ordre du jour ?

On peut se demander si la décision de Google de bloquer le lancement de l’application ne risque pas de faire boule de neige, et de pousser Apple à bloquer à son tour Truth Social ?

Car d’après Techcrunch, les messages incriminés par Google semblent être également disponibles sur l’application iOS et pourraient donc déclencher le réexamen de l’application dans la mesure où la politique de modération de la société Apple est en parfaite alignement avec celle de Google.

Bientôt un nouveau système d’exploitation mobile ?

On sait que Donald Trump avait justement décidé de lancer son propre réseau social pour contourner la censure des géants du Web. Avec ce nouveau blocage, les utilisateurs ne pourront pas accéder à l’application du moteur de recherche sur les appareils Android. Donald Trump pourrait bien profiter de cette nouvelle censure pour déployer à terme un nouveau système d’exploitation mobile plus respectueux de la liberté d’expression !