TousAntiCovid : qui est concerné par le retour des attestations de déplacement ?

Le 9 novembre dernier, le gouvernement a annoncé l’obligation d’une troisième dose de vaccin pour les individus de plus de 65 ans voulant garder leur passe sanitaire. La plupart des gens étaient déjà au courant avant même la prise de parole puisque des petits malins avaient vu des modifications du code de TousAntiCovid Verif qui indiquaient un tel changement.

Divulgachi des possibles annonces de ce soir. 🔽

Extrait de la configuration de TousAntiCovid-Verif du 28 octobre.

"vaccineDelay": 7,

"vaccineDelayMax": 213,

"vaccineBoosterDelay": 0,

"vaccineBoosterDelayMax": 213,

"vaccineBoosterAge": 65 — Piotr (@piotrcki) November 9, 2021

Or la semaine dernière, des utilisateurs de TousAntiCovid ont été surpris de voir le retour des formulaires d’attestation. Juste au-dessus des Infos on voit bien Attestations. En allant dans ce menu, on retrouve ce bon vieux formulaire kafkaïen avec le choix entre des motifs de couvre-feu (déplacement médical, travail, convocation judiciaire, assistance aux personnes vulnérables, toutou-caca, etc.) et de déplacement en journée. Il n’en fallait pas plus pour se demander si le Sieur Castex n’allait pas annoncer d’autres restrictions devant l’augmentation phénoménale des cas COVID de la « cinquième vague » (oui, un « cas COVID » ce n’est pas un « mort COVID », ni même un « malade COVID », mais ne réfléchissez pas trop).

Les complotistes en PLS

Mais non en fait. Les complotistes en PLS. On pourra acheter ses croissants le matin, aller se faire percer un furoncle ou assister à son procès pour vol avec violence sur personne vulnérable sans avoir besoin de se demander à soi-même de pouvoir sortir. Joie.

En fait, les attestations ont toujours été là, elles étaient juste ailleurs dans l’appli. On les a juste déplacé en vue de les rendre plus simples d’accès pour les « sous-Français ». Ben oui, les « sous-Français ». Les gens des îles là, ceux qui payent leur rhum avec le RSA et qui pratiquent le vaudou.

Confinement, couvre-feu et ostracisme : les DOM en marge

Car on n’entend pas vraiment parler de nos compatriotes d’outre-mer, sauf à dire qu’ils ne sont pas contents et à interviewer les derniers de la classe pour les faire tous passer pour des idiots. Pourtant, saviez-vous que l’état d’urgence sanitaire est prolongé en Guyane et en Martinique jusqu’au 31 décembre ou qu’en Martinique et en Guadeloupe, un couvre-feu est maintenu de 19h à 5h ? En Nouvelle-Calédonie, c’est « fromage et dessert » avec un confinement et un couvre-feu entre 22h et 5h tandis que Wallis-et-Futuna est en confinement général depuis mars 2021 !

Enfin, si vous êtes Français et que vous résidez dans les DOM, bonjour le mal de crâne pour vous rendre en métropole. Il y a des fiches « pense-bête » à cette adresse, mais on va vous la faire courte : si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas venir voir la famille pour les fêtes, même si vous payez un test de votre poche. Joyeux Noël.